Монтян уверена, что Запад не даст вернуть Донбасс Украине

Новости Украины

Коллективный Запад не заинтересован в выполнении Киевом Минских соглашений, поскольку присоединение республик Донбасса уничтожит Украину как радикально антироссийский проект.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявила известный украинский юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что надо Западу, это чтобы нынешний украинский колониальный коллаборанистский режим оставался такой, какой он есть, то есть – абсолютно русофобский. И вот, все их байки о том, что давайте исполнять Минские соглашения… что можно сказать по этому поводу? Даже если на пять лет, как прописано в «минских», всё-таки туда войдёт, даже гипотетически представим, каким-то анклавом с автономией ЛДНР, естественно это послужит разрушению нынешнего «салорейховского» режима. Зачем это надо коллективному Западу?», – отметила она.

«Им надо это орудие острым, исключительно русофобским, консенсусным, в котором людей привлекают к уголовной ответственности даже за цитату Сталина в «Одноклассниках». Зачем им хоть как-то это менять? Их устраивает именно это. Для этого этот режим и создавался на майдане», – рассказала Монтян.