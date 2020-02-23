Монтян в Киеве поделилась впечатлениями от ЛДНР

23.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Известный юрист и блогер Татьяна Монтян поделилась своими впечатлениями о посещении ЛДНР. Её поразили очереди в театры, чистота и отсутствие преступности.

Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «TopInform», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецке гораздо лучше, чем я ожидала, но хотелось, чтобы было лучше. Там вовсе не такой мрак и кошмар, как нам рассказывают наши пропагандоны. В ДНР воссоздали СССР 1950-тых годов – с комендантским часом, тотальным порядком и всем тому подобным, и я бы не сказала, что это плохо. Город абсолютно чистый, преступность практически отсутствует», – делится впечатлением юрист.

Также Татьяна Монтян рассказал о культурной жизни Республики.

«В Донецке люди живут полной жизнью – они ходят в театры, филармонии и на концерты. Вместо рекламы прокладок, гондонов и прочего дерьма, у них реклама классической музыку и концерты в филармонии на билбордах в центре города», – резюмировала она.