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27.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Монтян: В Киеве поняли, что Россия может дойти до Закарпатья

Новости Украины

Украинская армия так и не перешла в наступление на Донбассе поскольку и Украина и Запад испугались прямого столкновения с российской армией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«Россия показала, что готова идти до конца, если ее слишком уж достанут. То есть, показала, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути».

Вот этот «бронепоезд» и показали. И «коллективный Запад» попустился, по крайней мере, видимо.

А Украина сказала, что нападать не собирается, хотя сначала собиралась. Решили пока не наступать, поскольку поняли, что так можно дойти и до Закарпатья. И потерять страну», – сказала Татьяна Монтян.

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