Монтян в прямом эфире побила польского провокатора

29.09.2021 17:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Во время обсуждения проблем войны в Донбассе в прямом эфире польский политолог и журналист Якуб Корейба попытался устраивать провокации и получил за это по лицу.

Это произошло в эфире «Первого канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Во время обсуждения детей – жертв войны в Донбассе, Якуб Корейба начал перебивать спикеров. Поляка сразу же назвали провокатором.

«Кто-нибудь, выгоните эту мразь», – потребовала Монтян.

Однако Корейба вышел из-за трибуны и направился к оппонентам со словами «давайте помиримся. Я же к вам с миром прихожу».

Ему навстречу вышла Татьяна Монтян, и ударила Корейбу по лицу.

«Корейба таки допи… делся. Конечно, современное ток-шоу не может быть без клоуна, который провоцирует других участников на эмоциональную реакцию, тем самым привлекая заскучавшую было аудиотрию, но всему же есть разумные пределы. Корейба таковых не знает, не научили в детстве, не объяснили, когда можно попаясничать, а когда и закрыть свое хлебало. Вот по хлебалу от меня и получил. Несильно, правда, ведущие стали живым заслоном. Но, клянусь, за свой длинный язык этому чмошнику еще прилетит всерьез. И, может, не только от меня. Кинестетики — они такие, слов не понимают, только в табло с размаху», – пообещала Монтян на своей странице в соцсети.