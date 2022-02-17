Монтян в Совбезе ООН проехалась по «лицемерному и кровожадному» Западу

Новости Украины

Страны Запада попустительствуют Киеву и толкают его на продолжение войны и убийства мирных жителей Донбасса для того, чтобы втянуть Россию в войну.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Донбассе заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад позволяет киевскому режиму не выполнять Минские соглашения. Если бы это было не так – все эти Минские соглашения давно были бы выполнены. Не надо говорить, что Киев хоть сколько-нибудь самостоятелен – это колония коллективного Запада, в которой всё решают люди, которые пришли извне, устроили Майдан и госпереворот, и захватили мою страну в рабство. И вот именно эти люди не дают исполнить Минские соглашения. И не дадут, я в этом уверена. Потому что истинная цель Запада, несмотря на все миролюбивые речи – это натравить киевский режим на республики и втянуть Россию в войну», – сказала она.

Татьяна Монтян подчеркнула, что если бы Запад хотел, то мог бы легко принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Однако Запад толкает Украину к войне и убийству мирного населения Донбасса.

«Я уверена, что вы (Запад – прим.) таки доведёте до войны. Сегодняшние события с утра в республиках, когда они были обстреляны по всей линии соприкосновения, окончательно меня в этом убедили. Украина в течение почти восьми лет обстреливает около ста тысяч людей из тяжёлой артиллерии. ОБСЕ вообще на это никак не реагируют. На стороне, подконтрольной киевскому режиму, не убивают детей, ни одного ребёнка не было убито. Не разрушают дома. Всё это происходит только в непризнанных республиках. Я проехалась по всей линии соприкосновения – там убивают именно мирное население, самых беззащитных людей, которые не смогли оттуда уехать, потому что это или старики, или женщины с детьми, или инвалиды. Именно эти люди, страдальцы и заложники, там находятся, и их сто тысяч человек. И вся Европа лицемерно и кровожадно смотрит восьмой год на страдания этих людей. Не забывая при этом рассказывать, что Минские соглашения безальтернативны», – резюмировала адвокат.