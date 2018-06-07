07.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Монтян: в «список 47» не верят даже оголтелые “майдауны”

Вся та каша, которую СБУ заварила с «воскрешением» пропагандиста Аркадия Бабченко, «рассчитана на умственно отсталых людей». Глядя на всё это, западным кураторам Киева остаётся кусать локти.

Об этом адвокат Татьяна Монтян заявила в интервью изданию «Украина.Ру», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая популярная версия – это что у задержанного Германа хотят отжать его доляху в оружейном бизнесе. Давно пытались, но никакой суд не соглашался его закрыть вследствие малозначительности. А заказ уже был получен, его надо было отрабатывать, и судя по всему, эти болваны не думали, что их невинная шалость вызовет такой резонанс. Они привыкли жить в своём гадюшнике, не понимая, что вокруг них есть внешний мир, который, мягко говоря, среагировал не совсем так, как они полагали. Скандал получился жесточайший, уже даже западные кураторы прозрели от тупорылости этих созданий и сказали: «Ай-ай-ай, так нельзя», а теперь им остаётся идти до конца и дотягивать это дело до какого-то финала.

Понятно, что Германа не жалко, как может быть жалко подонка, который наживался на гражданской войне, но я лично не верю, что он мог быть связан с какими-то российскими спецслужбами для того, чтобы грохнуть каких-то 47 никому неизвестных журнашлюх, от которых никакого вреда и пользы. Вы знаете кого-то из этого списка, кроме парочки фамилий? Нет. А вот Путин, оказывается, знает, и даже создал специальный фонд для их уничтожения. Поверить в это могут только самые конченые и невменяемые. Это не действует уже даже на самых оголтелых майдаунов.

Какие могут быть последствия? Понятия не имею. Скорее всего, кураторы спустя на тормозах, потому что им правильно говорят о том, что они сами этих дебилов к власти привели. Кого привели, с теми теперь и работайте», – заявила скандальная адвокатесса.