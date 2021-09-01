Монтян: «Вместе с Россией цивилизация добралась до самых отдаленных мест Крыма»

01.09.2021 08:24 (Мск), Киев, Максим Карпенко

За семь лет после воссоединения с Крымом Россия влила колоссальные средства в инфраструктуру полуострова. Так, в ряде сел восточной части Крыма впервые за их историю появилось централизованное водоснабжение и спортивные площадки.

Об этом в эфире интернет-канала «ДНК» заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, в Крыму все очень серьезно поменялась.

«Естественно, где-то более густо, где-то менее густо. Естественно, жемчужина – это Севастополь. Туда вливаются такие потоки денег, что город цветет, пахнет и блестит. Но, к моему изумлению, в том числе и в степном Крыму, в селах, до которых вообще вроде как не доходила никогда нога человека, жизнь улучшается. Туда реально вернулась жизнь, там понаделали спортивных площадок по Федеральной целевой программе, там людям сделали нормальные водопроводы, как ни странно, у них наконец-то появилась вода. Впервые за невероятное количество времени. То есть, там люди почувствовали какую-то жизнь», – сказала юрист.

«В том же Армянске – ну вы все знаете, что такое Армянск, нет, наверное, человека, который не проезжал бы мимо Армянска – там просто массово ремонтируют все их 82 дома многоквартирных, работает «Крымский титан», зарплаты там 25-30 тысяч, местные сказали. Естественно, не фонтан, но это что-то, это жизнь, это уже о чем-то. В Джанкое построили такие дома, что я даже не поверила, что нахожусь в Джанкое», – заявила Монтян.