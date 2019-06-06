06.06.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Монтян: «Все, из этой задницы нам больше не выбраться»

Украина неспособна выйти из пике, в котором она оказалась. Единственный шанс спасти страну – это передача ее под внешнее управление.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юрист подчеркнула, что отправили страну «в штопор» участники госпереворота на Майдане.

«Уже ничего, уже все. Мы не способны больше выбраться из этой задницы без внешнего вмешательства. Я об этом говорила еще 13-м году, когда эти дебилы крушили свою государственность, кидая коктейли и булыжники в ВВ-шников. Но меня же никто не слушал», – заявила Монтян.

Она также подчеркнула, что Украина может в кратчайшие сроки вернуться к братским отношениям с Россией, была бы на то воля руководства страны.

«Хоть мгновенно, была бы политическая воля. Рагулей слишком мало, их мнение вообще бы никого не колыхало, если бы была политическая воля восстановить отношения», – полагает юрист.

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