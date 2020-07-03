Монтян: Вся Украина может войти в состав России

03.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина может войти в состав России по одному лишь желанию президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире своего видеоблога заявила адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Монтян, Россия легко могла бы дойти до Ужгорода, по пути «вешая» майданщиков и националистов.

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«Украина будет в составе России? Это вопрос не ко мне, это вопрос к Путину. Если бы он захотел, то он бы дошел до Ужгорода и перевешал бы майдаунов на стенах замка Паланок, но он не хочет», – заявила Монтян.

Юрист также подчеркнула, что результаты голосования за поправки в Конституцию РФ были честными.

«Да, в России, представьте себе, около 70-ти с копейками процентов, действительно поддерживают власть. А почему бы, собственно, говоря, простым людям влать не поддерживать? А кого им поддерживать – либерду? Навального? Люди же, – таки, не настолько безмозглые», – заявила Монтян.