Необходимо провести работу над ошибками в информационной борьбе, в чём Россия ощутимо отстаёт от Запада.

Об этом в эфире канала «Metametrica» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это делают не Зелебобусы. Это делают где-то в идеологическом отделе вашингтонского обкома или в MI-6. Зелебобусы там вообще не при делах, они исполнители. А учиться у коллективного Запада настоящим образом, как говорил бы дедушка Ленин, всегда нужно и полезно. Особенно в иформационочке.

Но никто не хочет этому учиться, по крайней мере сейчас в российском обществе. Раскатать тему азовцев, Медведчука, обменов и всего остального можно было бы запросто, без каких-либо проблем. Но никто не хочет этим заниматься, никто не считает нужным говорить с обществом российским всерьез.

Считается, что и так «схавают», что бы ни было. А когда общество не хочет «хавать» и начинает возмущаться, пишет гневные посты в Телеграме, выступают охранители и говорят, что вы жижа и перхоть и, если у вас есть вопросы, то задавайте их молча. Правильно это или неправильно – как бы теперь видно по реакции общества. Возможно пока существует инерция, возможно что-то будет меняться», – заявила Монтян.