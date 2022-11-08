Монтян: Вы что, не знали, кто такой Красовский? Нужно учиться у запада
Необходимо провести работу над ошибками в информационной борьбе, в чём Россия ощутимо отстаёт от Запада.
Об этом в эфире канала «Metametrica» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это делают не Зелебобусы. Это делают где-то в идеологическом отделе вашингтонского обкома или в MI-6. Зелебобусы там вообще не при делах, они исполнители. А учиться у коллективного Запада настоящим образом, как говорил бы дедушка Ленин, всегда нужно и полезно. Особенно в иформационочке.
Но никто не хочет этому учиться, по крайней мере сейчас в российском обществе. Раскатать тему азовцев, Медведчука, обменов и всего остального можно было бы запросто, без каких-либо проблем. Но никто не хочет этим заниматься, никто не считает нужным говорить с обществом российским всерьез.
Считается, что и так «схавают», что бы ни было. А когда общество не хочет «хавать» и начинает возмущаться, пишет гневные посты в Телеграме, выступают охранители и говорят, что вы жижа и перхоть и, если у вас есть вопросы, то задавайте их молча. Правильно это или неправильно – как бы теперь видно по реакции общества. Возможно пока существует инерция, возможно что-то будет меняться», – заявила Монтян.
Она привела пример, что российский телеведущий Антон Красовский вместе с Ксенией Собчак еще в 2014 году фотографировались на фоне Степана Бандеры вместе с нацистом Евгением Карасем и только сейчас, после недавнего скандала, когда он призвал убивать украинских детей, вдруг это начало всплывать на поверхность.
Карась, Красовский и Собчак на фоне портрета Бандеры.
«Все знали кто такой Красовский. Все видели эти фоточки знаменитые на фоне Бандеры, с Жекой Карасем, там чуть ли не взасос они целовались вместе с Собчак. Почему это только сейчас вылезло в информационное пространство? Раньше кто-то не знал, кто такие Собчак и Красовский? Ну, ребята, это просто смешно. То есть то, о чем я говорила, возможно, что-то начинает меняться, но очень медленно.
«Нельзя стесняться учиться у врага, нельзя недооценивать врага. Это прямой путь к поражению. Или к очень, очень, очень трудной победе, хотя победа могла бы быть легче, если вот так себя не вести. Просто надо учиться у врагов на всех информационных кейсах, делать работу над ошибками. Я не знаю, есть ли кому этим заниматься, но очень надеюсь, что какие-то внутренние резервы все-таки найдутся», – подытожила киевский адвокат.
Спасибо!
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