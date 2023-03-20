Монтян выдаёт желаемое за действительное или подыгрывает дезе Запада?

Анатолий Лапин.  
20.03.2023 15:33
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Запад, Россия, Украина


Целесообразность дальнейшей войны на Украине якобы уже вызывает споры на Западе, именно так следует трактовать появившиеся в тамошней прессе материалы о проблемах в ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявила покинувшая Украину известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Целесообразность дальнейшей войны на Украине якобы уже вызывает споры на Западе, именно так следует...

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«Они уже между собой обсуждают вопрос: «А не дорого ли нам обходится эта авантюра?». Да, хотели изначально развалить Россию на восемь кусков, поставить во главе то ли Навального, то ли Ходорковского, они думали, что будут какие-то потрясения, революции и так далее.

Время идет, революция в России не случилась – какая досада. И они уже на полном серьезе рассуждают, не пора ли уже отползать.

Естественно, есть ястребы, особенно из числа тех, кто на этом больше всего зарабатывают – то есть, военно-промышленный комплекс или те политиканы, которые полностью свихнулись, утратили связь с реальностью и для которых крах их авантюры по нападению на Россию руками закабаленного, порабощенного салорейха, в который они превратили Украину на своем Майдане, – для них это полный крах.

Но есть и, как обычно, люди, которые начинают уже считать деньги и говорят: «Ну да, не получилось, пора фиксировать убытки и выходить из этого проекта».

Отсюда все эти статьи (в западной прессе, – авт.) и про потери, и про то, что они публикуют мощнейший скандал – вояка с позывным «Купол» рассказал чистую правду, как оно все происходит, в издании «Вашингтон пост».

Рассказал, что ему мобиков подкидывают, а эти мобики и стрелять даже не хотят, звука выстрела боятся, гранату никогда не кидали. Какой из этого толк», – отметила Монтян.

Накануне российский военкор Герман Куликовский призвал не верить западным публикациям о плачевном состоянии ВСУ.

По его словам, это «может привести к серьезным последствиям в виде ложного самоуспокоения».

«При всем том, что потери ВСУ кратно выше наших, раньше начатая и более масштабная мобилизация, дает им достаточно пушечного мяса. А потери в технике отнюдь не такие, какими их хотят видеть любители роликов про «ланцетирование». Самовнушенное чувство безопасности вообще нехорошо, а на войне это просто смертельная угроза, несовместимая с дальнейшим продолжением жизни.

Противник имеет резервы и готовит их к наступлению, наши шансы его успешно отразить достаточно велики, но они прямо зависят от нашей же готовности к этому наступлению, и если каждый день из каждого утюга вещать людям, что «хохол на последнем издыхании», взяться этой готовности будет некуда.

Командиры на местах это и так прекрасно понимают, они с этими «на последнем издыхании» воюют уже второй год, но в тылу много кому пора радикально менять восприятие», – указал Куликовский.

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