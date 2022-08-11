Монтян: Я должна сказать в защиту «зелебобусов»

11.08.2022  12:56 (Мск), Минск
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1229
 
англо-саксы, Вооруженные силы, Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Украина
Новости Украины

Продажа «налево» оружия стран НАТО, которое предназначалось для Украины, – совместная коррупционная схема чиновников в Киеве и на Западе. Разоблачения, появившиеся в «демократических» СМИ, могли быть инициированы конкурентами.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В последнее время преследуют неудачи наших «зелебобусов». То Amnesty International рассказала им кто они такие, что они прикрываются мирными людьми, как живым щитом, размещая в школах, больницах и прочих гражданских объектах все эти войска. И, несмотря на то, что Amnesty International извинились, что причинили боль населению сало-рейха, они не стали отказываться от своих слов.

Потом вышло расследование американского телеканала, что оказывается всего лишь 30-40% поставляемой техники попадает на фронт. Куда попадает остальная техника – остается тайной, покрытой мраком.

Тут я должна сказать в защиту «зелебобусов», сами бы они эти 60-70% техники «налево» пустить бы не могли. Тут они явно действуют в связке с нашими «многоуважаемыми» западными партнерами, которые поставляют это оружие и толкают его «налево». Так что тут они сами себе в ногу выстрелили, наши уважаемые расследователи», – заявила Монтян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть