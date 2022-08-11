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Новости Украины

Продажа «налево» оружия стран НАТО, которое предназначалось для Украины, – совместная коррупционная схема чиновников в Киеве и на Западе. Разоблачения, появившиеся в «демократических» СМИ, могли быть инициированы конкурентами.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время преследуют неудачи наших «зелебобусов». То Amnesty International рассказала им кто они такие, что они прикрываются мирными людьми, как живым щитом, размещая в школах, больницах и прочих гражданских объектах все эти войска. И, несмотря на то, что Amnesty International извинились, что причинили боль населению сало-рейха, они не стали отказываться от своих слов. Потом вышло расследование американского телеканала, что оказывается всего лишь 30-40% поставляемой техники попадает на фронт. Куда попадает остальная техника – остается тайной, покрытой мраком. Тут я должна сказать в защиту «зелебобусов», сами бы они эти 60-70% техники «налево» пустить бы не могли. Тут они явно действуют в связке с нашими «многоуважаемыми» западными партнерами, которые поставляют это оружие и толкают его «налево». Так что тут они сами себе в ногу выстрелили, наши уважаемые расследователи», – заявила Монтян.