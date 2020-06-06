Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пересекая пограничный пункт «Чоп» в Закарпатье и столкнувшись с царящим там хаосом, киевский адвокат Татьяна Монтян окончательно убедилась, что украинское государство нежизнеспособно, и его конец близок.

Об этом она заявила в эфире своего YouTube-канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как я потусовалась на Чопе на таможне на пограничном переходе, я не имею никаких иллюзий относительно того, что вся эта система всё-таки завалится.

После того, как я посмотрела, как вытрушивали эти несчастные маршрутки с несчастными «заробитчанами», которых пытались обилетить с ещё большей силой, чем раньше, и как я увидела, что они там чуть ли не шины палили, и вся эта загородка с «заробитчанами», трэш и угар – я поняла, что всё реально очень близко к окончательному развалу.

Я уверена, что это (Владимир Зеленский и его подельники – прим. ред.) похоронная команда, которая нацелена развал. И когда я была от этого далеко, потому что я всегда летала самолётом, а тут, окунувшись в жизнь простого народа, я поняла, что финиш реально близко. Я это ощутила на собственной шкуре», – возмутилась она.

Татьяна Монтян подчеркнула, что для пересекающих границу является большой удачей простоять на пункте пропуска 12 часов и, в нарушение всех карантинных норм, попасть в переполненный автобус.

«Особо меня повеселила «социальная дистанция» в автобусе за 50 гривен, в который мы набились намного плотнее, чем шпроты в банку. Мы там сидели на головах друг у друга вперемешку с сумками. Но я была абсолютно счастлива, что этот автобус довёз нас вместе с сумками…

И слава всем богам, что я попала на Чоп на следующий день после того дня, когда там чуть ли не палили шины и когда там было такое, что майка заворачивалась, и люди стояли по 12 часов в том заграждении. Я хотя бы 3-4 часа там простояли, а люди простояли там несколько суток, а наиболее счастливые всего-то 12 часов.

Так что я просто на собственной шкуре ощутила, что конец близко, вот-вот оно рухнет», – резюмировала адвокат.