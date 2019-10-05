05.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Монтян: За протестами в Киеве могут торчать уши не только Порошенко

Протесты против подписания украинской стороной формулы Штайнмайера поддерживаются не только экс-президентом Петром Порошенко. Ослабление и повышение сговорчивости Владимира Зеленского выгодно также его «заклятым союзникам» – олигарху Игорю Коломойскому и главе МВД Арсену Авакову.

Об этом на своем Youtube-канале заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разгоняемая кое-кем информация, что якобы сам Кремль финансирует эти протесты нациков, маловероятна. Тут вполне достаточно и Пети с ситуативными партнерами в лице Бени и Авакова для полного обеспечения всего этого майдаунизма – и материального и медийного.

Любая попытка реинтегрировать Донбасс в Украину вызывает у этой группы в 25% дебилов, которые голосовали за Петюльку крайнюю степень неприятия. Они согласны вернуть территории без населения, или, на худой конец, с населением, но прошедшим фильтрационные лагеря с перевоспитанием, запретом на голосование и участие в выборах.

В целом, можно сделать вывод, что потенциал для Майдана есть – это 25% нациков и рагулей, которые голосовали за Петю. Бабла и зомбоящика для поддержки протестов  тоже достаточно. Как поведут себя Беня и Собаков – мы скоро увидим», – сказала Монтян.

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