Монтян: Запад готовит эвакуацию посольств из Киева в города будущего «СалоРейха»

08.02.2022  22:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Дипломатия, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Если Запад всё же спровоцирует Украину атаковать ЛДНР, «ответка» России отбросит майданную власть до самой Галиции.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявила  известный украинский юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад всё же спровоцирует Украину атаковать ЛДНР, «ответка» России отбросит майданную власть до...

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«Американцы перебрасывают войска в Европу. Это те самые войска, которые учились, отрабатывали этот сценарий на многочисленных учениях. Россию это не могло не напрягать. Сейчас в Румынию, в Польшу, в Германию отправят они войска. Могут ли эти войска быть задействованы в украинском конфликте?» – спросила ведущая.

«Ходят слухи, что это один из сценариев, что, всё-таки, они спровоцируют нынешний нацистский режим пойти в атаку на Донбасс, и если Россия пойдёт не до конца, то есть, не до расчленения Польши, то нынешний «салорейховский» режим сократиться до Западной Украины», – ответила Монтян.

По её словам, уже есть мнения, что посольства на Украине пора переносить «то ли в Ивано-Франковск, то ли во Львов, то ли в Тернополь».

«То есть, есть один из вариантов, что даже если начнутся боевые действия, то Россия не пойдёт до конца. Западная Украина, типа, России не нужна ни в каком виде, и этот огрызок останется на Западной Украине, и для этого нужны войска, чтобы всё там контролировать», – объяснила киевский адвокат.

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