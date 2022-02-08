Монтян: Запад готовит эвакуацию посольств из Киева в города будущего «СалоРейха»
Если Запад всё же спровоцирует Украину атаковать ЛДНР, «ответка» России отбросит майданную власть до самой Галиции.
Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявила известный украинский юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Американцы перебрасывают войска в Европу. Это те самые войска, которые учились, отрабатывали этот сценарий на многочисленных учениях. Россию это не могло не напрягать. Сейчас в Румынию, в Польшу, в Германию отправят они войска. Могут ли эти войска быть задействованы в украинском конфликте?» – спросила ведущая.
«Ходят слухи, что это один из сценариев, что, всё-таки, они спровоцируют нынешний нацистский режим пойти в атаку на Донбасс, и если Россия пойдёт не до конца, то есть, не до расчленения Польши, то нынешний «салорейховский» режим сократиться до Западной Украины», – ответила Монтян.
По её словам, уже есть мнения, что посольства на Украине пора переносить «то ли в Ивано-Франковск, то ли во Львов, то ли в Тернополь».
«То есть, есть один из вариантов, что даже если начнутся боевые действия, то Россия не пойдёт до конца. Западная Украина, типа, России не нужна ни в каком виде, и этот огрызок останется на Западной Украине, и для этого нужны войска, чтобы всё там контролировать», – объяснила киевский адвокат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.