Монтян: Зеленский окружает себя «пид##асами с большой буквы»

17.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский набирает старые коррумпированные кадры в руководство СБУ.

Об этом на своём YouTube-канале рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У команды Зеленского, конечно, много всяких прекрасных кадровых решений, но сегодняшнее, о котором я прочитала у журналиста Владимира Бойко, повергло меня в шок, трепет и флешбэки.

Речь идёт о Коле Герасименко, и это назначение Герасименко советником Ивана Баканова, который у нас теперь Ваня е#анько в СБУ вместо Васи Грицака – е#анька, что вам сказать: это просто вершина», – заявила Монтян.

Она заявила, что знает лично Николая Герасименко «с незапамятных времён».

«В 2001 году я была молодая и отчаянная, и была адвокатом «паровоза» УНА-УНСО по «делу 9 марта» Андрея Шкиля (националисты штурмовали администрацию Леонида Кучмы, – ред.), а вот Коля Герасименко был тогда руководителем следственной группы. Вы бы знали, что он написал в обвинительном заключении! Сколько там было весёлых перлов!

Например, «потерпевший Бутко получил удар камнем по голове, что привело к повреждению сустава левой ноги». Мы потом очень глумились в суде, требуя разъяснить это обвинение.

А ещё Коля Герасименко поспорил со мной на две бутылки текилы, а когда пришло время рассчитываться, потому что спор он прое#ал, он принёс две бутылочки по 50 грамм.

В общем, я вам очень рекомендую прочитать про этого персонажа в статье того же Вовы Бойко «Пид##асы с большой буквы», вы просто прозреете», – рассказала адвокат.

«Я просто охе#еваю с этого «Зельца», и слыхала, что немногочисленные адекватные люди, которые тусят в его окружении, уже даже не знают, за какую голову хвататься.

Но цепануть себе помощником коррумпированного до мозга костей схематозника из бывшей власти Колю Герасименко, сука, это «занадто» даже для чувака с рейтингом типа 73 процента, а сейчас 50 или сколько. С такими темпами от этого рейтинга не останется просто нихрена», – добавила Монтян.