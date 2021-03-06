Монтян: Зеленский рискует. Ситуация уже далеко не такая, как в 2014

06.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина, активизировав провокационные обстрелы Донбасса, рискует столкнуться с тем, что Россия реально явится на войну.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, при этом, украинское население уже не будет так стремиться на фронт, как это было в 2014-15 годах, потому что эта война потеряла всякий смысл. Не помогут и планы украинской власти создать мобилизационный резерв.

«Понты это все – никто туда не пойдет, тем более под вот этим контрактом. Все прекрасно знают, что у нас делается в наших замечательных войсках. И, если даже есть какие-то особо выкормленные части, то их самый мизер.

А чтобы люди просто так взяли, все бросили и пошли куда-то на «передок» воевать, это, как по мне, сильно маловероятно.

Я считаю, что это просто акция устрашения, направленная на милитаризацию общества, но это не сработает. Это не сыграет. Люди будут уклоняться всеми силами, никто туда не пойдет, потому что всякий смысл эта война давно уже утратила.

Все понимают, что, даже если попробуют наши «западные партнеры» кинуться большими силами и пойти на прорыв, отбивать ЛДНР, то не исключено, что в этот раз Путин, наконец-то, явится на войну и загонит всю эту публику в очередной мощный котел.

Может, этого, конечно и не случится – кто его знает, может быть, Путин решит сдать ЛДНР как стеклотару после того, как выдал уже тут кучу российских паспортов, и все такое? Но наши товарищи имеют все основания опасаться, что наконец-то Путин явится на войну. Зачем им это надо? Поэтому я по-прежнему считаю, что все это повышение ставок и галимый пиар», – охарактеризовала Монтян обострение ситуации вокруг Донбасса в последние дни.