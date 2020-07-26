26.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Монтян – Зеленскому: Ты бы так, тварь, не перед посольством США прогибался


Владимиру Зеленскому глубоко плевать на пылающий Донбасс, однако, как только посольство США в Киеве «выразило озабоченность» поджогом дома грантоеда-«антикоррупционера» Виталия Шабунина, марионеточный украинский президент тут же отреагировал.

Об этом в своём видеоблоге рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шабуньке – нашему выдающемуся «антикоррупционеру», подожгли его прекрасный домишко, построенный на земельном участке, который он позабыл внести в свою декларацию, что вызвало в своё время жуткий скандал.

В принципе, подожгли и подожгли – вон, Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Украины – ред.) тоже поджигали, мало ли какие там разборки между нашими грантососами? Потому что ходят упорные слухи, что подожгли-таки свои – Шабунька неправильно разделил гранты, но бывает, это тоже ситуация стандартная», – заявила Монтян.

«А цирк начался тогда, когда из американского посольства выразили своё крайнее негодование такой вот жуткой ситуацией – домик подожгли. И Зельц немедленно на это отреагировал просто как по команде. Ты бы так реагировал, когда пылают дома на линии соприкосновения, и пылают регулярно, хотя ты, тварь, обещал остановить войну», – добавила адвокат.


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