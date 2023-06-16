«Монументальная скрепа либерализма»: Объявят ли иноагентом Ельцин-Центр?

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Минюст РФ начал проверку «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента.

Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора» .

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«Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже на лицо, то, вероятнее, всего, наверное, да… Мы ничего не прячем», – сказал Свириденко.

Требования проверить деятельность «Ельцин-центра» направляли депутаты из трех фракций в Госдуме: «Единой России», КПРФ и ЛДПР. В частности запрос о проверке писал один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. КПРФ не только писала запрос в Минюст, но и обращалась к президенту, чтобы тот пресёк работу «Ельцин-центра», кроме того требовала не открывать филиал центра в Москве.

Поэтому инициативу Минюста горячо приветствовал лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

«Убежден: гнойник «Ельцин-центра» и его покровителей необходимо как можно быстрее вскрыть, а затем залечить нанесенные нам либералами раны. Вместо рассадника неолиберализма и чуждых нам ценностей нужно создать Центр патриотического воспитания», – написал Зюганов в своем тг-канале.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов считает, что минюст отреагировал на заявление его жены – депутата от КПРФ. Сам он требует переименования либерального гнезда в «Сталин-центр».

Другой муж депутата-коммунистки Николай Платошкин приписывает заслугу борьбы с «Ельцин-центром» своей супруге Анжелике Глазковой, но настроен более скептично. Он напоминает, что учредителем центра является администрация президента РФ. Из бюджета России либеральному учреждению каждый год выделялось 250-300 миллионов рублей, а в 2024-м планируется выделить 376 милилонов. Эти субсидии позволяют «Ельцин-центру» продавать свою агитационную продукцию дешевле рыночных цен. При этом зарплаты сотрудников екатеринбургского центра Минфин РФ засекретил.

«Надо проверять тех, кто выделяет эти деньги – министерство финансов», – заявил Платошкин в интервью «Красному радио».

Бюджетными деньгами «Ельцин Центр» не ограничивается, а активно сдает в аренду свои помещения. Среди арендодателей – ликвидированная в РФ организация-иноагент «Мемориал». Помещение предоставили на льготных условиях.

При этом в наблюдательный совет «Ельцин-центра» входят глава администрации президента РФ Антон Вайно, депутат Павел Крашенников и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Поэтому многие эксперты настроены по поводу итогов проверки Минюста весьма скептически.

«Не абы кто, а люди уровня Венедиктова и структуры уровня «Дождя» со всеми их связями и крышами объявлялись иноагентами одномоментно, без всяких публично афишируемых проверок. Посему их афиширование – показатель того, что решение о присвоении статуса иноагента в данный момент не принято. Сделать Ельцин-центр иноагентом – это всё равно что сделать иноагентом, скажем, ВШЭ или Пушкинский музей», – пишет публицист Егор Ершов.

«Центр этот, если разобраться – это ведь просто большое офисное здание. Иноагенты там частенько появлялись… Пока по миру не разъехались», – отмечает уральский политолог Андрей Перла.

«Миллиардеры всех поколений России с попечительским взносом «размерами» в несколько школ и детских садов. Регулярные посещения «Ельцин-центра» Путиным и Медведевым. Одно из привлекательных мест для горожан и туристов. И это всё подверстывается под «иноагентность»?», – скептически замечает его коллега Илья Ананьев.

«Заявление о проверке Ельцин-центра на иноагентства написал депутат Госдумы Андрей Альшевских, скажем так, глубоко интегрированный в местные элиты. Так как Альшевских в Екатеринбурге еще жить, разумеется, он советовался с местными – а уральцы ЕЦ любят. Альшевских может своим запросом преследовать цель снять вопросы критиков центра, чтобы его просто оставили в покое, так что не исключаю «дружественный огонь», – радостно прогнозирует либеральная журналистка Екатерина Винокурова.

Куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян обращает внимание на то, что информация о проверке Минюста была вброшена на фоне Петербургского экономического форума, к которому приковано основное внимание СМИ

«Нужный сигнал для стейкхолдеров запущен, общественного резонанса (видимо, как и задумывалось) он не соберёт (повестка переполнена, мнения и высказывания утонут в плотной гуще медиапространства). Самое главное, донести до узкого круга «активных» граждан факт наличия такой проверки, а затем, уже публично донести её результаты», – пишет Туманян.

Издание «O! News» со ссылкой на источник пишет, что проверка Минюста проходит формально и цели объявить «Ельцин-центр» иноагентом не преследует.

Эксперты сходятся на том, что единственным итогом проверки Минюста станет максимум смена руководства «Ельцин-центра».

«Главный оппозиционный лозунг 1990-х гг. «банду Ельцина под суд» рискует реализоваться. Правда, не в виде трагедии, а в виде фарса», – иронизирует политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Но есть и другие соображения. Белорусский политолог Александр Шпаковский обращает внимание на то, что проверка центра екатеринбургских либералов проходит синхронно с зачисткой в Киргизско – Российском университете им. Ельцина в Бишкеке. Преподаватели этого государственного вуза не стеснялись «бороться с режимом» и поддерживать прямо в аудиториях. Ректор университета уже уволен.

Есть версия, что наезд на «Ельцин-центр» связан с желанием нейтрализовать ельцинскую «Семью» перед предстоящими губернаторскими выборами.

Писатель Владимир Патоков советует не расслабляться действующему губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который заявил, что «Ельцин-Центр» за 8 лет «пережил не один десяток проверок, переживет и эту».

«Ельцин-центр продолжат атаковать со всех сторон, так как главный его покровитель в лице Валентина Юмашева ещё в прошлом году покинул пост советника Владимира Путина в знак протеста против войны на Украине. И даже официального поздравления с днём рождения Владимир Владимирович Юмашеву не направлял. Так что губернатору Куйвашову лучше не биться об заклад, что на этой проверке всё и кончится», – считает Патоков.

Политолог Максим Жаров обращает внимание на то, что глава ВТБ Андрей Костин фактически призвал национализировать «Яндекс».

«Ранее Костин говорил, что ВТБ просто выйдет из этого странного «консорциума олигархов», которые служат ширмой Семье для сохранения «Яндекса» в своих руках. Это может говорить о крайнем недовольстве Кремля поведением старосемейных. Проверка Ельцин-центра на иноагентство также вписывается в проявление этого недовольства», – пишет Жаров.

В самом «Ельцин-Центре» безмятежно заявляют, что оснований для объявления их иностранным агентом нет. Они готовятся в ближайшие дни провести международная конференцию по сталинизму, причем, рассмотреть опыт 1953 года по «эволюционному транзиту вплоть до демонтажа советской модели социализма и распада СССР». Либералы на что-то намекают?

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой напоминает, что Минюст уже выносил решение об отказе присвоить «Ельцин-центру» статус иностранного агента, так как у министерства нет соответствующих полномочий из-за особого статуса Центра.

«Вот этот особый статус, как вечная индульгенция. Он гарантирует паразитической организации безбедное существование, позволяет чувствовать себя в панцире. Как государство в государстве, Ельцин Центр продвигает свою политику, содержит собственную армию и агентуру, владеет издательскими, информационными, образовательными, просветительскими ресурсами. Но рано или поздно будет делиберализован и последний этот оплот», – пишет Луговой.

Либеральный журналист Владимир Дергачев сомневается в этом.

«Признание Ельцин-центра иноагентом могло бы стать вехой в российской политике, фактически перечеркиванием всего наследия «лихих 90-х», откуда и вышли все российские элиты. Но на такую монументальную скрепу никто покушаться не будет, даже по нынешним временам боязно», – написал Дергачев.