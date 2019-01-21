Монтян рассказала о планах Коломойского на второй тур

21.01.2019, Киев, Игорь Петров

Лишь те кандидаты в президенты Украины, которые способны потратить 100 миллионов долларов на избирательную кампанию, могут рассчитывать на победу.

Об этом на своем канале заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный претендент, изначально имеющий ресурс, это, конечно, Петенька. Далее у нас есть Юлечка, которая тоже давно барахтается в мутных водах нашей замечательной политики. Тусовки «Батькивщины» есть практически везде. Везде есть люди, которые работают на Юлечку с выборов на выборы”, – сказала Монтян.

К числу тех, кто обладает деньгами, она отнесла условный «Оппоблок», а также олигарха Игоря Коломойского, у которого, по ее словам “скорее всего нет людей”.

“Всех остальных можно всерьез не рассматривать по банальной причине – у них нет 100 миллионов долларов и нет 100 тысяч людей, готовых поработать на них в избирательной комиссии. Наши выборы – это борьба чикатил с оноприенками. Ни за кого из них я лично подписываться не собираюсь”, – заявила адвокат.

Она также призвала не верить тому, что Коломойский выбросит на комика Владимира Зеленского 100 миллионов.

“В принципе, Беня и сам честно сказал, что Зеленский – это чистый технарь, который нужен ему только для того, чтобы постараться не пустить Петюльку во второй тур. На кого работает Зеленский? На Юлечку, и он постарается сделать все чтобы Петенька не попал во второй тур. Потому что Беня надеется, что во втором туре Юля порвет всех», – сказала Монтян.