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Новости Украины

Утро субботы принесло недобрые новости – ВСУ продолжили наступление в Харьковской области. Русские силы вынуждены вслед за Балаклеей отступить уже из второго города – Купянска, который считался важнейшим транспортным узлом. И, похоже, в скором времени будет потерян третий город – Изюм.

«Вместе с резервами отошедшие подразделения занимают оборону по восточному берегу Оскола. В Изюме тоже дела неважные», – признает военкор Александр Коц.

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Военкор Евгений Поддубный добавляет, что «обстановка тяжелейшая».

«В западной части Купянска подразделения противника, в восточную часть города формирования режима не смогли зайти. Мосты повреждены, тяжелая техника по ним двигаться не может. Купянск не просто город, еще и крупная узловая железнодорожная станция, промышленная часть населенного пункта находится в восточной части. Она естественно лучше подходит для ведения активной обороны. Наши резервы, которые были переброшены накануне, продвижение подразделений врага замедлили, но не остановили. Обстановка тяжелейшая», – сообщает Поддубный.

Фронтовой журналист Герман Куликовский, находившийся вместе с российской армией в Харьковской области, пишет о тяжелой дилемме, стоявшей перед руководством.

«Купянск оставлен и, по сути, на правом берегу реки Оскол нам сейчас не удержаться. Скажу так, решение об отходе наших войск, это военная необходимость, взявшая верх над политической целесообразностью и надо отдать должное, что отдавший приказ на отход проявил мужество», – сообщает военкор.

Огромное количество беженцев сейчас устремляется к российской границе, покидая вместе с русской армией свои города. Писатель Платон Беседин объясняет, что грозит этим людям.

«Купянск перешёл под контроль нашей армии без боя. Мэр согласился отдать его под контроль ВС РФ. Потом СБУ украло у него дочь. Люди пытались начать российскую жизнь. Там было относительно спокойно. Вы понимаете, что будет теперь с людьми в Купянске? С теми, кто не успеет или не сможет уехать? Вы представляете, что с ними сделают? То, что сейчас творят украинцы в Балаклее – это зачистки, переходящие в садизм. Человека, например, обвиняют в «пособничестве оккупантам», потому что он дал русским воды набрать. В Купянске будет хуже. И когда сейчас пишут о тактическом отступлении, о том, что всё под контролем, и прочее, у меня один вопрос: «А что будет с людьми?» Ведь там живые люди», – рассуждает Беседин.

Публицист Егор Холмогоров призывает не питать ложный оптимизм по поводу сообщений, «что у наших войск небольшие потери, несмотря на большие политические».

«Во-первых, в потери надо записывать всех граждан на освобожденных территориях, которых замучат… Во-вторых, наша неспособность держаться зубами за каждый клочок земли, как это делают ВСУ, это моральная катастрофа, которая обернется новыми потерями», – предостерегает Холмогоров.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков подтверждает, что у ВСУ есть возможность продолжать наступление.

«Для справки – в это время года речка Оскол переходится пешком в брод почти в любом месте и сколько-нибудь серьезным препятствием для гусеничной и колесной вездеходной техники вообще не является… «Сражение за инициативу» противник уже выиграл. Теперь речь должна идти о том, чтобы не дать ВСУ окружить и уничтожить крупные соединения наших войск», – считает он.

Политолог Сергей Марков отмечает, что успех ВСУ подстегнет страны Запада продолжать военную помощь Украине.

«В западных столицах ликование. Это наступление ВСУ полностью подтверждает их планы и надежды о военном разгроме армии России на территории Украины силами украинской армии и оружием НАТО».