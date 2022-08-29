«Моральная победа России»: Белковский о визите папы римского в ДНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Папа римский Франциск заявил о готовности отправиться на Донбасс сразу же после визита в Россию и посетить Аллею Ангелов в Донецке.

Об этом в комментарии ТАСС заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он утверждает, что обсуждал этот вопрос лично с понтификом.

«Папа римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы, посетить Донецк, посетить все места трагедий восьмилетних, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной, и Западом в целом», – рассказал Севастьянов.

Бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский подтвердил эту информацию, весьма остро отреагировав на новость. Он посетовал на то, что, таким образом, папа римский играет на руку России и мифу о международной изоляции русских.

«В определённых кругах западной элиты и избирателей наблюдается некоторая моральная усталость. Путин же ведёт войну с Америкой на пропагандистском уровне, а Америку много где не любят, и здесь он может завербовать себе миллионы сторонников. И здесь очень показательно поведение папы римского Франциска. Как сообщил Леонид Севастьянов, а это человек, который является доверенным лицом папы, председатель Союза староверов России, имеет официальный статус ватиканского посла мира, он обсуждал это лично с папой. Папа Франциск уже достаточно давно ведёт переговоры о поездке в России, чему категорически противилась РПЦ, светские власти никогда не пытались перегнуть ситуацию через колено, соглашались, что если РПЦ против, то визит невозможен. Сейчас Кремль так не рассуждает. Насколько мне известно, Путин готов к визиту, что продемонстрирует отсутствие международной изоляции, что неизмеримо важнее, чем любая позиция РПЦ МП», – заявил Белковский в эфире видеоблога «Власть и Влащенко».

«Речь идёт о том, что Кремль сформулировал два условия этого визита. Первое: папа римский посетит Донецк, и сам визит должен состояться до поездки в Украину. И папа к этому готов. Если это произойдёт, это будет существенным моральным успехом Кремля», – добавил либерал.

По его словам, мотивы такого поведения папы нужно искать в его исторических корнях.

«Безусловно, он – латиноамериканский кардинал. Вернее, он этнический итальянец, но из Латинской Америки, где Путин достаточно популярен, а США не популярны. И здесь Папа Франциск апеллирует к своей пастве, которая привела его когда-то в Ватикан. Он не является прозападным папой, хотя никаких радикальных шагов во время своего понтификата не предпринимал, но в то же время и не был особенным союзником коллективного Запада, и сейчас в критический момент это проявляется», – объяснял Белковский.