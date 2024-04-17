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Украинское командование в беседах не под запись рисует мрачные и катастрофические перспективы для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американское издание Politico.

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«Моральный дух солдат мрачный, подорванный беспощадными бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя», – пишет обозреватель Джейми Деттмер.

Примечательно, что статья вышла под заголовком «Украина идет к поражению».

«Как я обнаружил во время репортажей из Украины за последний месяц, картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными и простыми гражданами, представляла собой картину скатывания страны к катастрофе», – признает автор.

Усталость людей от войны признает и киевская верхушка.

«Мы знаем, что люди жалуются, и мы слышим это от губернаторов регионов и от самих людей», – сказал изданию глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отмечает, что вместе с президентом Зеленским ездит на фронт, чтобы поднять дух военных и граждан.

«Мы говорим людям: «Ваше имя будет в учебниках по истории», – заявил глава ОП.

В статье подчеркивается, что если ситуация не изменится в ближайшее время, «то Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом». Кроме того, указывается, что «украинские военные готовятся к новым потерям в ближайшие месяцы».

Politico побеседовало с несколькими высокопоставленными офицерами ВСУ, которые согласились говорить лишь при условии, что их имена не будут названы.

«Они нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом, когда Россия, обладающая большей численностью и готовностью принять огромные потери, начнет ожидаемое наступление. Возможно, что еще хуже, они выразили частные опасения, что собственная решимость Украины может быть ослаблена, поскольку моральный дух в вооруженных силах подорван отчаянной нехваткой припасов», – передает слова офицеров издание.

Стоит заметить, что не стоит принимать на веру все то, что пишет близкое к демпартии США издание. При всем том, что ВСУ испытывают серьезные трудности, украинская оборона далеко не рухнула, продвижение ВС РФ достаточно медленное и сопровождается серьезными потерями. Посыл такого рода статей не в последнюю очередь направлен на то, чтобы разжалобить американских законодателей для возобновления помощи киевскому режиму.