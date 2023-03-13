«Моральный дух ВСУ подорван. Русские стали вдвое быстрее захватывать Бахмут» – Луценко

После обнародованных коррупционных скандалов вокруг Минобороны Украины обороняющие Артёмовск украинские вооружённые формирования стали терять свои боевые позиции вдвое быстрее.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил вернувшийся в Киев из Артёмовска экс-генпрокурор Украины и бывший глава МВД Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наибольший удар по хлопцам в окопах нанесла публичная информация о яйцах за 17 и Тищенко в Тайланде. Хотите правду? После этого русские из ЧВК «Вагнер» начали вдвое быстрее захватывать наши взводные опорные пункты. Потому что любой нормальный человек начал спрашивать себя, почему я должен бросить здесь свои кишки в грязи Бахмута, а Тищенко там. А яйца по 17? А миллионы гривен из дивана замминистра обороны не получили даже подозрения? А я знал это наперёд, и знаю столько, сколько лучше никому не знать. И чтобы об этом не говорить во время войны, потому что во время войны об этом не нужно говорить, я пошёл на войну», – сказал бывший генпрокурор.

На вопрос о разнице между воюющим «Бахмутом» и военными Киевом он сказал, что она более чем простая.

«Мы вложили в подразделение «Крылья Мадьяра» более миллиона баксов. От граждан Украины – от простых, от очень непростых. И когда в самый решительный момент обороны Бахмута это подразделение в силу политических решений оттуда выгоняют, а меня отправляют в «киевский котёл», лучше я не буду отвечать, что я думаю. Мы всё равно победим. Только есть разница в цене. Победа, когда воюют все, и победа, когда армию делят на своих и чужих», – ответил Луценко.