Мораторий Матвиенко породил жаркую дискуссию

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила сегодня с резонансной инициативой, породившей дискуссию в обществе. Она предложила до окончания СВО наложить мораторий на действия 44-го федерального закона, который предусматривает проведение конкурса при освоении средств госбюджета, выделенных на инфраструктурные проекты.

Идея возникла у Матвиенко после выступления сенатора Николая Журавлева, который доложил об освоении регионами федеральных средств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В текущем году 50 млрд руб будут выделены уже и на восстановление новых регионов РФ.

«44-й закон дает определенные возможности для гибкости в процедурах, хотя очевидно, что с учетом новых вызовов этот закон надо очень серьезно разгружать и пересматривать», – сказал Журавлев.

Матвиенко отреагировала на его слова и сказала, что усилия правительства по оптимизации конкурсных процедур не решают проблему. Конкурсы затягиваются под надуманными предлогами и не завершаются, как это предусмотрено законом к 1 июля.

«Но даже если все идет по плану, остается всего полгода для освоения выделенных средств. Нужно сдвинуть сроки влево. Я бы предложила с учетом новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства», – сказала Матвиенко.

Сенаторы встретили инициативу спикера аплодисментами.

«Те, кто воровал, как говорится… Те, кто нечистоплотно себя вел, тот, кто отдавал подряды своим карманным компаниям — они и в рамках 44-го закона находят пути, а добросовестные подрядчики страдают. Мы стараемся, напрягаемся до 1 декабря принимаем бюджет, а выделенные деньги, если проходить все процедуры, можно начинать осваивать только с июня-июля. Ну, что опять асфальт класть в дождь, в зиму, стройку вести в сильные морозы. Нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны», – подытожила Матвиенко.

Она предложила в течение недели подготовить законодательную инициативу и предоставить ее в правительство. Зал снова захлопал.

Сенатор Сергей Перминов считает, что «пришло время разрубить этот гордиев узел».

«Чем быстрее мы это сделаем, тем больше аплодисментов мы с вами услышим и в региональных правительствах, и в региональных ЗакСах», – сказал Перминов в эфире «Вместе-РФ».

Инициативу Матвиенко поддержал и вице-спикер СовФеда Константин Косачев.

«В свое время ФЗ №44 принимался из самых благих намерений, главными из которых были два: снижение стоимости контрактов для бюджета и исключение коррупционной составляющей. Как показал опыт, ни первое, ни второе реализовать на 100% не удалось. В ряде случаев мы столкнулись с заведомо заниженными ценовыми предложениями на конкурсы, которые не могли не побеждать, но которые на поверку оказывались дутыми. А в других случаях – подставные дублеры всего лишь обеспечивали мнимую конкурентность заявок при заданном победителе», – написал Косачев в своем ТГ-канале.

Сенатор Ирина Рукавишникова считает, что 44-й ФЗ стал тормозом для развития экономики регионов.

«Часто возникают ситуации, когда хозяйствующие субъекты вынуждены обеспечивать наличие конкурентов, потому что иначе конкурс не может быть признан состоявшимся. А любое продление процедур – это потерянное время и, как следствие, невыполнение или некачественное выполнение госконтракта», – написала она.

Либеральное сообщество встретило идею о моратории в штыки. Член регионального совета Московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров утверждает, что инициатива Матвиенко приведет только к обогащению чиновников.

«Матвиенко предложила отменить закон о государственных закупках. Чиновники, тем временем, освобождены от публикаций деклараций. И то, и другое обосновывается проведением СВО. И то, и другое – тесно взаимосвязанно. Пока я пишу этот пост, примерно сотни семей приближенных к власти, прямо сейчас наживаются благодаря военному конфликту и будут очень огорчены его завершению», – написал Гончаров.

Либеральный экономист Дмитрий Орешкин ставит Матвиенко в пример Украину, где сегодня прошли показательные обыски у чиновников.

«Пожалуй, наглядная разница между СВО, которую ведет Кремль, и войной, которую ведет Украина. Одни используют ситуацию для сокрытия проблем, другие вытаскивают их наружу. Мораторий Матвиенко множит число интересантов, ратующих за продолжение СВО для беспрепятственного распила бюджетных средств (война все спишет). При этом от контроля освобождаются не только федеральные заказчики, но и регионы», – нагнетал Орешкин.

«Экономика в стране устроена в формате огромного централизованного концентратора и распределителя под названием государство. Однако после начала СВО пирог концентратора уменьшается, да и перспективы распределителя явно хуже. В этих условиях система жестко надавила на т.н. элиты и послала им сигналы о том, что всякая публичная грызня за ресурсы (подряды на строительство дорог, застройку жилых кварталов и т.д.) – запрещены», – считает политолог Дмитрий Михайличенко.

Бывший вице-губернатор Сахалинской области Дмитрий Федечкин, обвиненный в растратах госимущества, пытается найти баланс в разногласиях.

«Существующая система госзакупок ужасно немобильна и громоздка. В обычной жизни именно она, а не пресловутые чиновники, становится основной причиной проволочек, в условиях ковида или СВО – чреватых. Ведь, нет ничего хуже, чем сделать все правильно и идеально ко дню, когда уже не надо. Но полностью отменять систему даже в формате моратория категорически нельзя. Это приведет к небывалой вакханалии и разгулу махровой коррупции. Поэтому правки в сфере госзакупок должны носить точечный хирургический характер. И желательно не откладывать их до пост-СВО», – написал Федечкин.