Мордобой в Одесском облсовете. Перемен не будет!

16.08.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Знаете, молодой человек, я таки лишний раз убеждаюсь в правоте древних мудрецов, говоривших «Что наверху — то и внизу». То бишь, нижние уровни мироустройства вполне себе соответствуют высшим. В нашем же случае — бардак в киевской верхушке, упоённо занятой дележом постов, закономерно отразился на нашем областном уровне. Причем, как это всегда бывает, в абсолютно карикатурном виде. Вы только послушайте…

Казалось бы, закономерный уход с поста председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского (от блока Порошенко) в связи с его избранием в Верховную Раду по одномандатному округу в Измаильском районе, должен был произойти автоматически. Былой глава местного «парламента» чинно подал заявление, и утром сего дня готов был сложить свои полномочия.

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Анатолий Урбанский

Соответственно, вместе с ним следовало уйти и его двум замам – «тимошенковцу» Олегу Радковскому и представителю «Нашего края» Юрию Демчогло.

Однако, известный ярым майдановским прошлым депутат Юрий Свичинский поднял бучу уже с утра. – Дескать, не за то революцию делали! Мол, бывшие порошенковцы и медведчуковцы-рабиновичцы из «Оппоблока за жизнь» сговорились, и намерены провести на ключевые посту жутких пророссийских кандидатов!

А дальше… дальше прошла целая серия потасовок между «высокими сторонами», блокировок трибуны и уходов на переговоры.

И – серия голосований, в итоге коих одного из замов председателя, Олега Радковского, не без труда, но отправили в отставку. По второму же, Юрию Демчогло, решения таки и не приняли…

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И – утомленный всем этим посполитным геволтом пан Урбанский взял, да и… отозвал своё заявление об отставке. Дескать – раз уж у вас тут такой балаган, так и я уж лучше останусь на старом, насиженном месте. То, что это противоречит закону, не позволяющему совмещать депутатство с насиженным и привычным постом главы Совета, его, судя по всему, не волнует. – Бардак – так бардак!

Что характерно, в качестве кандидатов на первые посты вместо Урбанского с компанией предполагались Юрий Басюк (порошенковец!), коего поддерживал «позор Одессы» Гончаренко и представитель медведчуковцев-рабиновичей, Виталий Саутёнков. И если второго (с огромной натяжкой!) можно хоть притянуть за уши к «пророссийским силам», то уж Басюка, креатуру вечного ренегата Лёшеньки-паршивца…

Одним словом, похоже, разыгранный фарс и был рассчитан на то, чтобы просто-напросто скандальным путем сохранить «статус-кво» в областном совете. На фоне киевской перманентной свары наша пока выглядит вполне себе кошерной…

А под зданием «областного храма демократии» щло как бы отражение происходившего в зале заседаний. Одни «активисты» кошмарили других. И, в качестве дивертисменета – в ходе драки, печально известный фрик-шоумен от уличной политики Стас Домбровский укусил за нос своего оппонента. А если учесть то, что сей неоднократно судимый за дела уголовные (наркота да кражи) и проведший за решеткой более 10 лет, персонаж, является ВИЧ-инфицированным, то весь этот фарс приобрел уж совсем мрачный оттенок. Кстати, в последние годы он активно сотрудничает с националистами и радикалами неонацистского толка.

Вот так и живем, граждане дорогие. Кого колотят, кого грызут, а у власти – все та же шайка-лейка, пусть и под иными названиями. И я буду удивлен, если этот похабный спектакль не повторится в куда более масштабном и непристойном виде на первом же заседании новой Верховной Рады. А вы ждали чего-то иного?!