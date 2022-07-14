Мордор переехал: куда сунулись Little Big

Россию зачастую называют «тоталитарным Мордором». Правда, в действительности Россия – это одна из самых свободных стран в мире.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит российский писатель Платон Беседин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Они говорят, что Россия – тоталитарная страна. Они заявляют, что в ней любого, кто пикнет против власти, скрутят и кинут в застенки. Они называют Россию Мордором, в котором маршируют орки. Угу. А вот Виктор Пелевин в романе «SNUFF» называл Уркаиной совсем другую страну – Украину, соответственно, как вы догадались. Запомнили? Идём дальше.

Представим ситуацию. К примеру, украинская группа «Бумбокс» – сразу говорю, что речь не о конкретном, а об условном коллективе – заявляет в 2015 году: хватит бомбить Донбасс! После разворачивает следующие тезисы: украинцы зомбированы и тупы; Порошенко – спятивший диктатор; национализм «Айдаров» и «Азовов» отвратителен настолько, что блевать хочется.

Внимание, вопрос! Как быстро пришли бы к «Бумбоксу» люди из органов, а то и кто пострашнее? Судя по тому, как отлавливали неугодных и при Порошенко, и особенно при Зеленском (в чём виноват Ян Таксюр?) среагировали бы предельно быстро.

Однако никого бы на месте не обнаружили. Потому что очень быстро после своих заявлений музыканты группы «Бумбокс» сбежали из страны.

Но спустя время новость! Восторженные поклонники приходят в возбуждение. «Бумбокс» даёт концерт в Киеве, перед этим выпустив клип, в котором артисты разделывают государство, точно тушу кролика на кухонном столе. А после сразу на большую концертную площадку.

Внимание, ещё один вопрос! Доехали бы «Бумбокс» до площадки? Сколько бы встретили по пути крепких хлопцев из «Азова» и «Кракена»? Переживали бы за свои жизни? Подступились бы к микрофону – или, что вероятнее, на километр не приблизились бы к нему?

Согласитесь, подобную историю невозможно представить в принципе. Но теперь замените «Бумбокс» на российскую группу Little Big, а Украину – на Россию. Окажется, что ситуация вполне реальна.

Little Big рассказали, что с Россией не так, уехали отсюда, но, как и десятки других, с позволения сказать, артистов, решили возвратиться в страну, поняв, что на Западе они никому не нужны.

Сколько их таких уже было? В случае Little Big они решили сделать деньги по-быстрому и дать большой декабрьский концерт. Не ради поклонников, нет, а, ясное дело, ради новогодних корпоративов.

Дело не в Little Big – имя им легион. И история эта вовсе не о том, какие взгляды должны иметь артисты. И уж точно не о том, что они на каждом углу обязаны кричать о своём патриотизме. Нет, конечно. Вообще музыкантов и актёров слишком переоценивают, спрашивая их о войнах, политике и тому подобных вещах. Они ведь не слишком умны и образованы – их дело петь и кривляться. Если речь не о Бобе Дилане, Юрии Шевчуке или Роджере Уотерсе, конечно.

Эта история о том, что не ту страну Мордором назвали. Он давно уже переехал и открыл свои филиалы по всему миру. И то, что я описал, невозможно представить ни в одном западном государстве. Потому что артисты либо не доехали бы, либо… ладно, пусть они лучше бы не доехали, а не встретились со, скажем так, недовольными людьми.

Но Россия… Россия, возможно, одна из самых свободных стран во всём мире. С одной поправкой: если речь идёт о так называемых селебрити. А что там с простыми людьми? Хм, ответьте себе сами.

Подписывайтесь на телеграм-канал Платона Беседина.