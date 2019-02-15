//exit;
15.02.2019, Харьков, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Мордовороты Порошенко попытались заткнуть рот недовольному

В Харькове во время визита президента Украины Петра Порошенко мужчину, выражавшего недовольство, схватили неизвестные и уволокли в подворотню.

Об этом на своей странице Facebook сообщил харьковский журналист Алексей Романов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Харьковчанина, который громко выражал недовольство во время визита Порошенко, «люди в штатском» схватили и потащили в подворотню. И только заметившие это журналисты помешали совершить расправу», – сообщил Романов.

На опубликованной им видеозаписи можно увидеть, как во время выступления Порошенко мужчину, выкрикнувшего «Да пошёл ты!», «Верни пенсию пенсионерам!», схватила группа неизвестных и поволокла в ближайшую подворотню.

В то же время харьковчане, заметившие происходящие, вступились за выразившего своё отношение к действующему президенту Украины мужчину.

«Видите, недовольным людям сразу рот затыкают. Можно кричать только «дякую», и больше ничего», – прокомментировал произошедшее снимавший инцидент человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть