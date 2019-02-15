Мордовороты Порошенко попытались заткнуть рот недовольному
В Харькове во время визита президента Украины Петра Порошенко мужчину, выражавшего недовольство, схватили неизвестные и уволокли в подворотню.
Об этом на своей странице Facebook сообщил харьковский журналист Алексей Романов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Харьковчанина, который громко выражал недовольство во время визита Порошенко, «люди в штатском» схватили и потащили в подворотню. И только заметившие это журналисты помешали совершить расправу», – сообщил Романов.
На опубликованной им видеозаписи можно увидеть, как во время выступления Порошенко мужчину, выкрикнувшего «Да пошёл ты!», «Верни пенсию пенсионерам!», схватила группа неизвестных и поволокла в ближайшую подворотню.
В то же время харьковчане, заметившие происходящие, вступились за выразившего своё отношение к действующему президенту Украины мужчину.
«Видите, недовольным людям сразу рот затыкают. Можно кричать только «дякую», и больше ничего», – прокомментировал произошедшее снимавший инцидент человек.
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