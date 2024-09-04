«Мордвичёв воюет с умом» – полковник СБУ ждёт уничтожения группировки ВСУ в Гродовке

Вадим Москаленко.  
04.09.2024 21:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Армия России не спешит рваться к Покровску, чтобы не получить удар во фланг.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия России не спешит рваться к Покровску, чтобы не получить удар во фланг. Об...

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«На Покровске противник реально приостановил движение. Потому что перебросили резервы с других направлений, там не только нацгвардия, туда ещё 72 бригаду перебросили.

Но самое главное – главком с начальником генштаба ВСУ искали место, где они приостановят движение. И они нашли это место – это Гродовка. Это северный фланг. Потому что – если противник будет продвигаться вперёд, не защитив фланги, они получат в бочину, и будет всё отрезано», – сказал Стариков.

По его мнению, сейчас начнётся уничтожение группировки ВСУ, которая собрана чуть севернее.

«Поэтому они приостановились. Это говорит о том, что Мордвичев думает, воюет с умом. Они сейчас начали атаку для того, чтобы северный фланг прикрыть. Они выдвинулись, и сейчас будут окружать. И если туда не перебросят ещё резервы, произойдёт стачивание», – подытожил полковник.

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