Моргенштерн и Хованский. Два копрофага пара

29.09.2021 13:38 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

Скандально известный рэпер Моргенштерн «подогрел» находящегося в СИЗО по обвинению в поддержке терроризма блогера Юрия Хованского на сумму 666 тысяч рублей для оплаты услуг адвокатов. Об этом рассказала девушка блогера Мария Нелюбова в своем Telegram.

В начале июня стало известно, что блогер-миллионник Хованский задержан в рамках дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

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Эпатажный видеоблогер, обожающий пляски на костях под аплодисменты скорбных умом человеческих личинок, на сей раз вышел не только за рамки человеческой морали, но и закона, исполнив песенку, прославляющую теракт в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

В начале июня Дзержинский районный суд Петербурга санкционировал арест Хованского на два месяца. В августе Куйбышевский районный суд продлил арест.

Специфическая популярность блогера Хованского начала раскручиваться в 2011 году с аккаунта в YouTube, где он выкладывал скандальные ролики, конфликтовал с коллегами по цеху, устраивал онлайн-попойки и продвигал в массы игру GTA Roleplay.

Однако «славу» Хованскому принёс несколько другой формат. Блогер, при помощи группы поддержки, принялся жесточайшим образом троллить поклонников покойного Виктора Цоя, вызывая тонны ненависти у одних подписчиков и бурю восторга у других.

Всласть наскакавшись на костях Цоя, Хованский взялся за другого покойника – фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенина. Возбудив ненависть и взбаламутив эмоции в стане поклонников КиШ, Хованский переключился на экс-вокалиста американской deathcore группы Suicide Silence Митча Лакера и российского сатирика Михаила Задорнова, заявив, что «Задорнова не жалко, потому что он нетолерантный расист и фашист, русский националист».

Возмущённая реакция фанатов и просто людей, не приемлющих глумление над умершими, только способствовала росту популярности Хованского. Очень скоро пацанчик стал миллионником YouTube, получив в награду от крупнейшего видеохостинга мира серебряную и золотую кнопки.

Подначиваемый подписчиками – «а слабо затроллить кого-нибудь из живущих и с большими кулаками?» – возомнивший о себе Хованский в уже привычном гопницком стиле принялся оскорблять и вызывать на бой знаменитого бойца ММА Фёдора Емельяненко.

К чести Емельяненко, следует заметить, что он не стал отвечать на кривляния ютубовской обезьяны, а сам Хованский вызвал резкий отток подписчиков и массу ёрнических замечаний о цыплячьих плечиках и унылом животике сетевого борцуна со знаменитостями.

Сетевой троллинг Хованский не забросил, но в 2014 году решил попробовать читать рэп, одновременно провоцируя конфликты с другими исполнителями. При этом, пацанчик подогревал градус ненависти, оскорбляя не только исполнителей, но и их семьи.

Примерно тогда же в число людей, находившихся в контрах с Хованским, попал и рэпер Моргенштерн.

Начиная с этого момента Хованскому приходилось жить, постоянно оглядываясь: его начали бить не только исполнители, но и представители лейблов, на которые они работали, а также другие видеоблогеры.

Неразборчивость в словах постепенно привела Хованского к неразборчивости в поступках, отчего против него ополчились даже верные подписчики.

Фанаты Хованского не раз переходили на сторону противников блогера, многие отписывались от его канала. Причиной этого они называли не только площадную брань в адрес оппонентов, но и бесперебойную рекламу лохотронов, финансовых пирамид, сомнительных букмекерских контор и знаменитых «радиоактивных» наушников – легендарной среди пользователей сети подделки продукции компании Beats by Dre.

Сам Хованский особо и не скрывал, что готов рекламировать все что угодно, если за это заплатят.

«За деньги я готов рекламировать все. По крайней мере, я этого не скрываю», — не раз заявлял он в своих видео, но при этом добавлял, что он – честный налогоплательщик.

Хованский даже запустил специальный сайт, с помощью которого любой желающий всего за 50 тысяч рублей мог заказать у него рекламу.

Постепенно пьянство и пьяные выходки стали повседневной фишкой Хованского, так что свой видеоблог он стал всё чаще вести в состоянии алкоголического угара, что начало вызывать массовые возмущения зрителей.

Масла в огонь подлил бывший друг и коллега Хованского Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, Как Просто», поведавший общественности о наркозависимости «кумира». От Васильева же стало известно про песню Хованского о теракте на Дубровке.

В общем, всё сложилось один к одному, что в начале июня 2021 года в квартиру Хованского пришла группа оперативников с предписанием об аресте, выданным судом.

На съёмках оперативной видеозаписи заметно, что провокационное видеоблогерство довело Хованского до крайней степени деградации: в захламленной бутылками и бытовым мусором квартире, на грязном полу мордой вниз лежал перепуганный организм, просивший учесть, что он в данный момент находится под влиянием наркотиков.

Следует уточнить, что Хованский, узнав о том, что информация про песенку о теракте получила широкую огласку, принялся тереть все ссылки и упоминания о ней.

Правда, после беседы в Следственном комитете, он, всё же, признался, что песню, прославляющую теракт, он действительно сочинил, и теперь в этом раскаивается.

Ещё бы не раскаиваться. За подобные выходки Хованскому светит 7 лет заключения.

Интересно, что после ареста Хованского, блогеры, ранее настроенные к нему враждебно, внезапно прониклись сочувствием и заявляют, что Юра, мол, главным образом враг своей печени и не следует карать пацана так строго за какую-то песню, написанную не для широкой публики.

Эта песня, мол, «никого бы не оскорбила и не задела, если бы её не откопали и не продемонстрировали всем». А так-то, максимум, на что способен Хованский – «просто дышать в вашу сторону перегаром».

«Прогрессивная общественность» организовала движняк с тематическим хэштегом #СвободуХованскому и всё чаще высказывает требования заменить семь лет ИТК денежным штрафом.

Отдельно умиляют доводы защитников, что «партия от него отвернулась». К слову, в 2019 году Хованский стал помощником депутата от ЛДПР Василия Власова. И это, мол, «чистая политика».

Три десятка лет прошло после «избавления от тоталитаризма», а повзрослевшие дети так и не поняли, что свобода слова идёт в комплекте с ответственностью и сильно отличается от свободы базара.

Судя по всему, у Моргенштерна, на котором висит судебный штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, рыльце тоже в пушку, и его финансовая поддержка адвокатов Хованского, скорее, направлена на укрепление пошатнувшегося имиджа среди либеральной блогосферы и прочих «социально близких», вставших на защиту Хованского.

Многое о мотивах Моргенштерна говорит его недавняя помощь на дорогостоящее лечение трёхлетнего Ильи Худобы из Красноярского края, страдающего редкой болезнью – спинальной мышечной атрофией.

Из заявления самого рэпера на своём канале YouTube:

«Помочь Илье я решил не потому, что я хороший и добрый мальчик, а потому что я тварь, гнида и мразь. Я вам честно признаюсь, у меня были большие проблемы с полицией из-за дела о пропаганде наркотиков. Когда вся эта суета началась, до меня дошла информация из очень проверенного источника, что меня хотят [поиметь]. А конкретно – подкинуть наркоту. Я обосрался, как тварь вообще. Вы знаете эти истории, когда ни за что сажают людей. В нашей стране это нормально. Почему меня, собственно, хотели [поиметь]? Потому что не было никаких доказательств, что я пропагандирую как-то наркоту. Вы представляете новость, что у меня находят наркотики? Все бы встало на свои места: они герои, наказали Моргенштерна, этого дьявола. В тот момент один человек, работающий в органах, скинул мне сбор средств для Илюхи и сказал: «Смотри, мама этого ребенка – майор полиции. Помоги чем-то и заработаешь очков!». Собственно, так я и сделал свой первый перевод – 3 миллиона рублей. Я нигде о нем не говорил, потому что мне было просто стыдно. Я это сделал не потому, что хотел, не от чистого сердца, не от души, а сделал, чтобы обезопаситься. Вот смотрите, я же помогаю ребенку майора полиции, не подкидывайте мне наркотики, пожалуйста. Вот так и началась моя история великого благотворителя. Лечение стоит 168 миллионов. Это самое дорогое лекарство в мире. Часто задаваемые вопросы: «Почему ты кричишь везде, что ты [дохрена] какой богатый, а не можешь сам до конца закрыть этот сбор? И почему миллионам других детей ты не помогаешь?» Я честно хочу вам сказать, что денег у меня на данный момент не [дохрена]. Я дом купил. Знаете, сколько он стоит? Столько же, сколько укол Илюхе. Свадьба вышла больше двадцатки [млн рублей]. Клипы вы, наверное, видели? Не стоит говорить, какая у них цена. Если я закрою этот сбор, мне жить потом будет не на что. Я и так больше 15 лямов Илюхе задонатил».

Вот и вся благотворительность. 15 миллионов рублей несчастному ребёнку сотрудницы полиции, чтобы власти за пропаганду наркоты не преследовали, 666 тысяч адвокатам Хованского, чтобы и дальше оставаться рукопожатным в среде «геев, блогеров и независимых журналистов».

Подобная откровенность, по идее, должна однозначно похоронить карьеру любой знаменитости. И кое-какие предпосылки к этому имеются: российские концертные площадки всё чаще отказывают Моргенштерну в выступлениях под давлением общественности. Родительские организации добились отмены концертов рэпера в десяти областных и краевых столицах, среди которых Новосибирск, Орёл, Краснодар, Хабаровск, Владивосток. Есть данные, что ещё в пяти городах выступления Моргенштерна отменены.

Правда, официально это сделано «по санитарным причинам в период пандемии», но то, что общественность выступила против «культурных мероприятий», несущих в неокрепшие мозги пропаганду наркотиков, асоциальный образ жизни и обсценную лексику, не может не радовать.

С другой стороны, неприятно удивляет пассивность некоторых ответственных лиц, продолжающих придерживаться «безыдейности» в своих решениях, а по сути, поощрения издевательства, когда Моргенштерн приезжает на судебное заседание в болиде за 18 миллионов, чтобы заплатить стотысячный штраф.

За авторитет государства не обидно?