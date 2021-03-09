Моргенштерн как отрыжка системы-желудка

19.03.2021, Москва, Платон Беседин

Соцсети позлословили относительно того, что рэпер Алишер Валеев, печально известный под псевдонимом Моргенштерн, с татуировкой «666» на лбу, стал официальным сотрудником «Альфа-Банка». Отныне его должность звучит как «директор по работе с молодёжью». Забавно, конечно – как если бы Ольгу Бузову сделали ответственной за культуру. До официального назначения, славя «Альфа-банк», Моргенштерн опубликовал рекламный ролик «Клип за 10 лямов». К слову, в банке уже поняли, что совершили ошибку – и устами своего спикера начали апологию зла.

Да, в соцсетях позлословили, но главного не произнесли. Так а в чём оно, это главное?

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Моргенштерн – отрыжка zeitgeist или, говоря более ясно, идеальное воплощение духа времени. Это человек, подчинённый одной единственной идее – зарабатыванию бабла как главного мерила успеха.

В своё время мы рухнули в дикий недокапитализм, где успех стал значить между людьми не просто много, а фактически всё. Если ты не успешен, то тебе в буквальном смысле нет места под солнцем. И такая система работает, точно желудок. Она переваривает людей, растворяя их долларовым желудочным соком. Система-желудок для людей-желудков. Именно так. И конечная стадия такого общества – переваривание самого себя.

Моргенштерн – отрыжка системы-желудка. Человек без каких-либо принципов, абсолютно полый и носящий своё тело будто простыню, накинутую на пустоту. Внутри ничего нет. И простыню можно разрисовывать как угодно. Но даже это «как угодно» не получается сделать самостоятельно, а потому копируются западные образцы второй свежести (вроде Lil Pip’а), к примеру.

Это хуже любых Pussy riot – потому что нет ничего отвратительнее безыдейности и равнодушия. Это бездарнее чем Бузова – потому что никто даже не пытается создать видимость. Монетизированная пустота – вот что есть Моргенштерн.

И главная проблема тут кроется не в ответе на вечный вопрос «чему такое может научить молодёжь?». Беда тут в другом – в том, что с этим существом пытаются заигрывать, в общем-то, не совсем полые люди. Умные дядьки и тётки рассказывают о каких-то смыслах в творчестве Моргенштерна, которые сами же и отыскивают. Представители власти покупают его лояльность. Коммерческие структуры пытаются использовать его успех для своего успеха.

Совсем уж забавно, когда появляется кто-то, заявляющий: «Да вы просто отстали от жизни – ничего не понимаете. А это всё для молодых…» Да не в молодости дело, отнюдь – как раз наоборот. Тут налицо кисловатая старость. Потому что всё это уже было – только Джонни Роттен делал концерты куда талантливее.

Подобное шоу фриков выглядит насколько бездарно, настолько и жалко. Потому что нельзя наполнить пустотой пустоту. Точно так же, как нельзя выжать из неё результат. И в данном контексте Моргенштерн со своими каличными установками победил. Не в контексте торжества смыслов, идей, а в контексте превращения смыслового пространства в мёртвые топи. Превращения в то, что, похоже, накрывает общество с головой.

И потому не Моргенштерну главные вопросы задавать нужно, а обществу, подобно героям «Твин Пикса», призывающего «Огонь, иди со мной!» и в том же огне и сгорающего.

Ну а что до банка… Хм, эти люди, правда, занимаются финансами? Ну-ну.