Моргенштерн опять высказался о Дне Победы – лучше бы молчал

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Сбежавший в Дубай скандальный репер утверждает, что понял: он был не прав, когда пренебрежительно высказывался о Дне победы.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу Frame Tamer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я действительно понял, что я п…л х…ню. Как бы ни было много базаров, что там было вырвано из контекста, я все равно не понимал этого праздника. Искренне я не понимал восторга. Иронично, что начал понимать сейчас, в военное время, когда невинные люди умирают. Я понял, п…ц, что такое на х… День Победы и что такое утраты. Это не праздник, а скорбь», – сказал Моргенштерн.

Он считает, что его признали в России иноагентом после того, как он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, что не понимает зачем на парады в День Победы тратятся такие огромные средства. Этим высказыванием даже заинтересовался СК РФ.

Моргенштерн уверен, что Собчак сознательно его подставила, чтобы «отомстить за скандал на Муз.ТВ». При этом он мечтает вновь встретиться со скандальной журналисткой.

«Я думаю, что мы однажды встретимся и сделаем еще одно интервью. У меня есть незакрытый гештальт, мне обидно за то, как она меня вые…ла там. А она меня вы…ла. Прямо отъе…ла меня в голову», – сказал Моргенштерн.

Открытое интервью Собчак и Моргенштерна должно было состояться на прошлой неделе в Дубае, но мероприятию помешала песчаная буря.

Примечательно, что Моргенштерн развелся с женой и сейчас живет с интернет-стриптизершей из Украины Елизаветой Василенко, которая ненавидит Россию.