Моргенштерн осадил Гордона: «Крым не твой. Путина не трожь»

01.09.2021 11:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Российский рэпер Моргеншерн отчитал скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона за критику в адрес президента РФ.

Кроме того, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время беседы с Гордоном исполнитель рассказывал, как он любит Россию.

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«Я обожаю нашу страну. Я много где поездил. У меня мама живет в Европе. Я бы никогда не смог. Я хочу жить здесь… Может, Украина. Она не лучше. Она такая же», – практически процитировал статью Путина рэпер.

Гордон начал говорить, что в России президентом должен быть «не этот». Моргенштерн его резко прервал.

«Кто этот? На кого это ты. Отличный мужик. Следите за базаром. Пацаны!», – обратился рэпер к своей охране и показал на Гордона.

Следующий раз он оборвал Гордона, когда тот заявил, что Россия претендует на звание цивилизованной страны.

«Что за претендует? Прекрати», – отреагировал рэпер.

Позже он уточнил свое отношение к Путину.

«Это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир. Я как шоумен это уважаю. Политика – это высший шоубизнес. Он не управляет, он фронтмен. Чуваку дофига лет, и он до сих пор с этим справляется. Сколько у него хейтеров», – сказал Моргенштерн.

Он отказался отвечать на любимый вопрос Гордона «Чей Крым». Вначале Моргенштерн отделался ответом «Крым – крымчан». Позже, когда Гордон попытался развивать тему, рэпер прервал его фразой: «Ну Крым же не твое. Ты его что, купил?»

При этом Моргенштерн признался, что не едет в Крым, потому что боится: ему запретят концерты на Украине.

«В Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке в плане людей. Люди у вас добрые, душевные. Я не знаю, как это получилось. Возможно, догадываюсь. В России всю жизнь людей …бали», – сказал Моргенштерн.

Он подал в суд на СБУ на запрет на въезд в страну. Вместе с тем, он рассказал, что сейчас боится давать концерты из-за угроз националиста-убийцы Стерненко.

«Есть у вас человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека и не сел в тюрьму. Это [бывший] глава [одесского] «Правого сектора» Украины Стерненко. Этот человек выкладывает к себе на страницу мою фотографию и пишет: в следующий раз, когда он приедет, встречайте его. Поэтому мне страшно», – сказал Моргенштерн.

Он рассказал, как в Одессе националисты после его концерта разгромили клуб и издевались над его директором.