Моргенштерн спутал партию Явлинского с компьютерной фирмой

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Рэпер Моргенштерн не понял, куда его зовут, когда либеральная партия «Яблоко» сообщила, что хочет вовлечь его в свои ряды.

«Б…, я думал, в Apple зовут», – написал он в своем «инстаграме».

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Ранее замглавы регионального отделения «Яблока» в Москве Кирилл Гончаров пригласил Моргенштерна вступить в партию и выдвинуться на муниципальных выборах в 2022 году по любому из районов столицы.

«У него демократический взгляд на будущее страны, он толковый парень, и мог бы стать хорошим политиком. Более того, это был бы эффективный способ противостоять тому полицейскому беспределу, который организован в отношении него», — заявил Гончаров.

В ноябре 2021 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин публично обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками. На рэпера было заведено уголовное дело, и он сбежал из страны. После этого контракт с Моргенштерном разорвал Альфа-банк, который рекламировал рэпер с прицелом на молодежную аудиторию.

Партия «Яблоко» переживает раскол из-за блогера-уголовника Алексея Навального. Руководство политобъединения критикует взгляды Навального и отказалась участвовать в его системе «умного голосования» на думских выборах. Однако многие рядовые члены партии с этим не согласились. Поэтому после выборов «Яблоко» было вынуждено провести «чистку» и исключило из своих рядов только в Москве 488 членов. Еще 200 человек лишили так называемой регистрации, то есть права выдвигать на выборах свои кандидатуры. 77 исключенных подали в суд на руководство партии.

На выборах «Яблоко» набрало 1,3% голосов и не провело ни одного одномандатника.