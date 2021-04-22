Моргенштерн, украинские СМИ, нацисты и прочие негодяи

22.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Какие же они все конченные — что гастролеры, не боящиеся замараться об Украину, что борцы с ними, что освещающие эту борьбу журналисты-пропагандисты…

Вот, казалось бы, решил моральный урод Моргенштерн хайпануть в очередной раз, сначала анонсировав, а потом отменив свои концерты на Украине.

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«Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, видимо, все опять будут переносить концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли, особенно после истории с Одессой. Мне правда страшно, банально, не буду врать», — ляпнул он во время прямого эфира в Instagram.

Ну, ляпнул и ляпнул — ему это все равно, что помочиться «на камеру», заработав дежурный миллион.

Только что это за «история с Одессой»? Дело в том, что последнее и единственное выступление рэпера в Одессе проходило в декабре 2019 года, аккурат в тот день, когда в городе был объявлен траур по сгоревшим в торгово-экономическом колледже — детям и преподавателям. Тогда погибли 16 человек, а больше 30 обгорели и получили травмы, выпрыгивая из окон. Однако Моргенштерн умудрился назвать траур «е…ной показухой».

Но морализировать я не буду — это все равно, что Омара Хайяма обезьяне читать. На деле же она будет забрасывать зевак дерьмом из вольера, а зеваки давать ей за это яблоки и бананы. Вот и с Моргенштерном точно так же — претензии не столько к нему, сколько к «хавающей» его выходки публике.

А почему гастролеру страшно? Да потому, что во время его выступления в одесском ночном клубе туда толпой ввалились нацики — до самого Моргенштерна не добрались, зато клуб похабными словами исписали (им что клуб, что офис президента — хотя, какая разница?) и шинами обложили. Скорее всего, администрация заведения попросту откупилась от погромщиков — это их постоянный заработок под прикрытием патриотизма. Они, надо сказать, и аптеки аналогично «бомбят»: сначала вопят «Здесь торгуют наркотиками!», а потом получают от директора взятку и затыкаются — «Жеріть свої наркотики, шановні наркомани».

Руководит подобными наездами, как и в случае с Моргенштерном, нацист-активист Демьян Ганул — этакий Стерненко лайт. Каждый год 2 мая он приходит к Дому профсоюзов и на глазах у матерей погибших жрет «шашлык из колорадов».

И к гастролеру он прицепился вовсе не из-за его хамской выходки, а из-за того, что он из России. Думаете, если бы в день траура в клубе кривлялся какой-нибудь Орэст Лютый с песней «Росіян в донбасє нєт, заряджаєм кулемет, то якісь безродні тварі, по яких ми робим fіre!», то Ганул попытался бы сорвать концерт? Ответ очевиден — нет.

Однако, учитывая нравственную составляющую и «ценность» для мироздания обоих фигурантов — что рэпера, что Ганула — разумнее всего было бы и вовсе не обращать внимания на эту ситуацию. Но только если не знать, как ее представили свидомые (то есть почти все) украинские СМИ и блогеры на довольствии!

Они, как один, по методичке (неужели у них даже по Моргенштерну есть методичка?) возмутились — мол, поступком в Одессе Моргенштерн плюнул в лицо всей Украине! И вот тут — стоп! Потому что это как раз Украина плюнула в Одессу очередным пожаром.

Достаточно и того, что когда пожарные примчались на вызов, у них не было ни лестниц, достающих до четвертого (всего лишь четвертого!) этажа, ни необходимой спецодежды — спасателям попросту не в чем было идти бороться с огнем, и даже хоть какую-нибудь удобоваримую обувь вместо прохудившихся кроссовок им вынесли жители близлежащих домов. Они же отпаивали пожарных чаем, кормили и оказывали первую медпомощь — многие из них пострадали при тушении.

Затем уже к простым людям присоединились чиновники, бизнесмены, разные благотворители. А технику вместе с вышками предоставили городские коммунальщики. Мэр Труханов стоял тогда посреди пепелища совершенно ошарашенный, еще без текстов, подготовленных ему пресс-службой, и недоумевал — ведь пожарные ведомства финансируются из госбюджета, а у пожарных нет экипировки и техники, как так? Да, люди самой нужной, самой опасной профессии рискуют жизнями без ничего! А чтобы потушить пожар, в ход идут ЖЭКовские вышки, с помощью которых подстригают деревья. Сподручными средствами тушатся пожары, понимаете?! А люди гибнут. Так, «где деньги, Зин?», и еще очень интересно, так ли обстоят дела, например, во Львове?..

Но пока факт остается фактом — это одесситы потушили пожар, это одесситы оплакали погибших в нем людей, а никакая не Украина. Так что не надо на сугубо одесском горе спекулировать. И в принципе на этом можно было бы поставить точку, но осталась еще одна «мелочь».

Рискну предположить, что интересующиеся политикой и отношениями России и Украины люди в массе своей о герое скандала вообще не знают. Им что Моргенштерн, что синхрофазотрон — один черт, ненужный интершум какой-то. Наверное, и правильно. Однако по этой же причине они и случившееся восприняли не совсем верно. В частности, мне пришлось отвечать на вопросы старших товарищей, которые недопоняли пост Ганула в Фейсбуке. А он опубликовал видео со словами Моргенштерна о том, что после Одессы ехать на Украину ему страшно, и подписал: «Якщо потрібно, то можем повторити!».

«Он что, повторение 2 мая имел в виду?», — спрашивали меня. И я, было, принялась объяснять истоки скандала, а потом подумала — да, и повторение 2 мая он (они) тоже имел в виду. Потому что до скорбной годовщины — семь лет со дня трагедии, остались считанные дни, и потоптаться по незаживающей ране в сердце каждого одессита ублюдкам ох как по кайфу! Потому что нацисты в своей голове и со своими воображаемыми друзьями давно к войне с Россией готовятся, и уверены, что в ней они побеждают, когда убивают одесситов. Да, потому что за спиной у них вооруженная Украина.