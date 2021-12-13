Моргештерн на свалке истории

Сколь быстрый, скоротечный формат задаёт это время. Раньше в ответ на обвинения стрелялись на дуэли или, взвешивая все «за» и «против», создавали нечто значительное. Но то – раньше. После стали отвечать постами в социальных сетях. А теперь ваяют целые песни. Ну как «ваяют» – так наговаривают в микрофон под примитивные биты. Впрочем, большего, собственно, и не надо.

Именно так поступил Моргенштерн, который расчехлился после своего отъезда из России в ОАЭ. Напомню, этому предшествовало скандальное заявление главы СК РФ Бастрыкина о том, что рэпер (станем авансом называть его так) торгует в социальных сетях наркотическими веществами, пропагандирует паразитический образ жизни (в том числе, и употребление drugs).

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В ответ Моргенштерн, выдержав паузу, записал трэк, где заявил, что торгует исключительно своим лицом (в матерной форме). После чего Елена Мизулина предложила проверить горе-рэпера на финансирование иностранными лицами. Мол, продвигает он, как и его клоны, определённые вещи целенаправленно. Что скажете на это, а?

На самом деле, всё вышеперечисленное вполне имеет место быть. Окончательный же вердикт вынесет суд. Если решится вынести. Но ключевой-то вопрос заключается не в этом. Он звучит иначе и состоит из двух частей. Во-первых, почему именно Моргенштерн? А, во-вторых, как противодействовать очевидному злу?

Абсурдно думать, будто горе-рэпер всего лишь идеально почувствовал дух времени и реализовался в полной мере благодаря своему таланту. Согласитесь, звучит трагикомично. Нет, Моргенштерна продвигали целенаправленно, делая это по всем фронтам. История не новая для музыки. Так поступали даже с Beatles. В случае Моргенштерна иллюстрируется известная поговорка «умный телёнок у двух мамок сосёт». Горе-рэпер работал как на своих, так и на чужих (при всей условности данных категорий). Он хотел лишь классных продаж, много, очень много денег; только они интересовали его.

Тех же, кто старался использовать его, интересовало, в общем-то, то же самое. Власть предстаёт перед нами в разных видах. А кукловоды Моргентштерна, этой тряпичной куклы №666, желали через него управлять толпой, прежде всего, молодой. Им виделось, что через горе-рэпера они смогут доносить некоторые директивы, держать всё под контролем. Не удалось. Во многом потому, что изначально данная идея была абсурдна. Политика вновь провалилась. Однако куклу надули – и теперь этот отяжелевший дирижабль сбить не так просто.

Далее, во-вторых. Я читал мнения о некоторой пользе Моргенштерна. Ну, к примеру, слушают его на Украине и так приобщаются к русскому языку, русской культуре. Но какое отношение к русскому языку и культуре имеет Моргенштерн? Примерно такое же, как Эллочка-людоедочка. Он декларирует совсем не русские и не российские смыслы, а язык его уродлив и нелеп. Та абсурдная мысль, будто так идёт единение с Россией, настолько же дикая, как изучение математики через песни Бузовой. Тут нужен предмет, нужен учитель, но их нет.

Кто-то так же полагает, что Моргенштерн – ещё один проходной герой времени. Да, безусловно, это отрыжка нынешнего века. Более того, его популярность есть не только следствие надувание куклы, но и краха образования; мы все сегодня его наблюдаем. И смириться с этим, изображая, какие мы тут прогрессивные и классные, значит, подписать себе приговор.

Почему? Да потому что эти адепты и фанаты Моргенштерна завтра станут руководить страной во всех областях и сферах. Лично я не хочу этого ни для себя, ни для своих детей – они заслуживают лучшего.

Прекрасно об этом сказано на табличке у входа в Стелленбосский университет:

«Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования — это крах нации».

Игнорировать Моргенштерна и таких, как он, не получится. Слишком велико стало их влияние. Они представляют реальную угрозу; это не частность, а общее зло, расправившее свои щупальца. И, конечно, идеально в борьбе против него использовать просвещение. Ведь человек интеллектуально развитый не сможет – физиологически не сможет – воспринимать это уродство. Но путь это долгий; пусть его и, несомненно, важно и нужно пройти.

Сейчас же наиболее эффективным, в сочетании с административными и уголовными процессами, станет высмеивание столь убогого существа, как Моргенштерн, а также его несчастных поклонников. Именно демонстрация его ущербности в сочетании с просвещением может дать плоды.

Скажу просто: те, кто столь долго делали Моргенштерна модным, теперь должны постараться, дабы в рекордно быстрые сроки сделать его не модным. Ну а в истории он, ясное дело, не останется. Сколько таких клоунов уже было?