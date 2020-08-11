Моргни, если ты в заложниках: Конкурентка Лукашенко сбежала в Литву и призвала свернуть майдан

11.08.2020, Москва, Елена Острякова

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ночью бежала в Литву. До этого поступали сообщения о том, что ее якобы насильно удерживают в белорусской ЦИК, куда она отправилась обжаловать итоги выборов.

Утром в сети появилось видео Тихановской, чем-то напоминающее обращение заложников, сделанные под дулом террористов.

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«Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально… Многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», – сказала Тихановская.

Спустя несколько часов новое видео стали распространять уже государственные белорусские СМИ. В нем Тихановская призывает свернуть майданы и уйти с улиц, не оказывая сопротивление силовикам.

Напомним вчера белорусский КГБ объявил о том, что предотвратил покушение на Тихановскую, из которой якобы кто-то планировал сделать сакральную жертву, и взял ее под свою охрану. По слухам именно КГБ и вывозил Тихановскую.

«Все прям так боялись Тихановскую, что аж кушать не могли.На самом деле, если ее действительно вывезли в Литву именно белорусские власти, это означает одно – в Минске понимали, что она может стать идеальной сакральной жертвой. И просто сработали на опережение, выбив один из козырей у спонсоров оппозиции», – написала в телеграмме украинская журналистка Юлия Витязева.

А вот военкор Андрей Медведев считает странным, что КГБ вывез Тихановскую в Литву, а не в Россию.

«Тихановскую вполне могут использовать западные друзья. Объявят законным президентом. То есть ее вывоз в Литву вполне может быть решением прозападной группы среди силовиков и чиновников. Которые на фоне выборов решают свои задачи. Потому что в игру вступили и Польша, и Литва, и даже слегка (ну во всяком случае пока слегка) США. Теперь вот хочется спросить. Ну что, провокация с “боевиками ЧВК “Вагнер” сильно помогла с выборами? А блокировка интернета? А интервью Гордону и дружба КГБ с СБУ? Прямо вот хочется Тараса Бульбу процитировать и вспомнить. Про ляхов», – написал в телеграмме Медведев.

Белорусский майдан не отреагировал на исчезновение женщины, за президентство которой он стоит вторую ночь, вступая уже и в силовое противостояние с полицией. Это лишний раз подчеркивает декоративную роль Тихановской с подругами, гламурность которых нужна была только перед выборами. Сейчас толпа под руководством польской «сеточки» шатает режим, не до баб.

«Тихановская никогда не была лидером белорусского восстания, а поэтому ее выезд за границу ни на что не повлияет. Даже если она призовет прекратить выходить с протестом на улицы, ее никто не послушает. Все кто думает, выезд Тихановской и ее испуганное видеообращение это победа Лукашенко, глубоко ошибаются. На самом деле это его поражение. Сегодня вечером вы это поймете», – написал бывшие боевик «Азова» и депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что вывоз Тихановской в Литву прилично поменяет расклады внутри Белоруссии.

«Факт её нахождения в стране ЕС может говорить о том, что Лукашенко может получить в ближайшее время серьёзные санкции после оглашения официальных результатов, а Тихановская станет белорусским Гуайдо», – написал в телеграмме Манукян.

С ним согласен российский политолог Евгений Минченко.

«Вариант «президента Беларуси в изгнании» становится всё более реалистичным. Как уже было в противостоянии Гуайдо-Мадуро в Венесуэле. А это чревато блокировкой и передачей «новому президенту» белорусских активов за рубежом. И образ Китая как главного союзника Лукашенко в условиях глобального противостояния США с КНР будет только подталкивать американцев к этому шагу», – написал Минченко.