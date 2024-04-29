«Моргни, если ты в заложниках» – либералы продолжают считать «ястреба» Медведева своим

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Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев пишет агрессивные посты в «Телеграме», чтобы якобы отвлечь от себя внимание ФСБ, потому что в бытность свою президентом он вел себя «как нормальный человек, как европейский или американский политик».

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил беглый экономист-иноагент Сергей Гуриев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дмитрий Медведев, который приезжал в Америку, ездил в Силиконовую долину, ел гамбургеры с президентом Обамой… это тот человек, у которого был контакт с Западом. Для условного российского силовика – это и есть потенциальный предатель. Поэтому, вполне возможно, если рассматривать российскую власть как мафиозную группировку: Дмитрий Медведев хочет показать ФСБ, что он не собирается контактировать с Западом. Поэтому он делает себя самым нерукопожатным политиком, показывая, что он не сможет перебежать на ту сторону ни в какой ситуации, просто потому, что он наговорил так много, что ни один западный политик не сможет с ним оказаться в одной комнате. Вполне возможно, что это просто стратегия выживания», – бредил Гуриев.

Он утверждает, что с точки зрения российских силовиков Медведев «слабое звено и первый в списке потенциальных предателей».