18.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕС, Политика
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«Моргни, если ты в заложниках»: Прозападный Макей громит ЕС


Известный своими прозападными взглядами министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, чудом сохранив свой пост, теперь вынужден выступать с резкой критикой Евросоюза.

Сегодня перед журналистами он анонсировал симметричный ответ Белоруссии на возможные санкции Евросоюза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы к этому. Будут и персональные санкции в отношении различных евросоюзовских структур, а также представителей отдельных стран Евросоюза. Проект списка у нас готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС. Белорусским государством будут предприняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Белорусиии, и ряда других шагов», – сказал Макей.

Заявления ЕС он назвал «деструктивными и разрушающими»

«Парадокс: заявляя о том, что они намерены поддерживать суверенитет и независимость Белоруссии, они, на деле, их подрывают. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и все стороны проявят благоразумие. В первую очередь, наши партнеры, которые обвиняют Белоруссию во всех смертных грехах, даже не удосужившись понять происходящее», – со вздохом сказал Макей.


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