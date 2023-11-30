Морковка НАТО не становится ближе для Украины

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Украина не станет членом НАТО до окончания СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Денис Денисов.

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«Формат Совет Украина – НАТО, наверное, исчерпал себя. В рамках этого сотрудничества существуют понятные и давно уже озвученные направления, связанные с мягким втягиванием Украины в НАТО, которое заключается в выполнении требований», – сказал Денисов, комментируя результаты последнего Совета Украина – НАТО.

Кроме того, говорит он, никто не отменял критерия, которого фактически придерживаются в НАТО в последние годы: новые кандидаты не должны быть вовлечены в территориальные споры и конфликты. В противном случае новый союзник Североатлантический альянс в вооруженное противостояние.

«Ну и, собственно, вся эта дискуссия длится уже много лет. Сейчас же вряд ли вступление может быть до окончания СВО», – считает эксперт.

Он добавил, что среди союзников по НАТО нет единого мнения и подхода по вступлению Украины в альянс.

«Выделяются же, конечно, такие страны, как Турция, Венгрия, Словакия, Кипр, а также ряд южных стран, включая, например, Болгарию, в которых большинство населения уже выступает не только против членства Украины, но и против ее военной поддержки. Причем это официальные данные европейского исследования, которое проводится регулярно», – отметил Денисов.

В свою очередь и.о. завкафедрой прикладного анализа международных процессов МГИМО, ведущий научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО Игорь Истомин прошедшее заседание Совета Украина – НАТО называет чисто символическим.

«Это был способ отразить дальнейшее сближение Украины с блоком, потому что в общем-то не было дано никаких твердых конкретных обещаний относительно перспектив вступления. Поэтому здесь больше символический жест», – сказал он.

По его словам, заседание важно в первую очередь для украинской стороны.

«Киеву очень нужно было провести встречу с министрами западных стран, особенно когда активизировались разговоры относительно возможной компромиссной позиции Украины в конфликте. Ей нужно было доказать скептически настроенным странам необходимость дальнейшего продолжения конфликта», – резюмировал Истомин.