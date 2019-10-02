Морковку евроинтеграции для Сербии отодвинули подальше

02.10.2019, Москва, Елена Острякова

Вступление Сербии и Черногории в Евросоюз откладывается до 2027 года. Соответствующую декларацию подписала так называемая Вышеградская группа.

Об этом пишет Serbian Monitor, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписанная декларация имеет большой вес, потому что Вышеградская группа может повлиять на ЕС как на регион. Однако также должно быть ясно, что ни одна из этих стран не поставит под угрозу свои интересы и отношения с государствами-членами ЕС из-за присоединения Западных Балкан», – сказала Страхиня Суботич из Центра европейской политики.

Генеральный секретарь Европейского движения в Сербии Сюзана Грубешич также считает, что право решающего голоса имеют самые крупные и влиятельные члены ЕС. По ее словам, утвержденная в 2018 году стратегия расширения, устанавливающая возможную дату вступления в ЕС новых членов в 2025 году, не была принята Европейским советом, а лишь «признана».

«Государства-члены, которые все еще выступают против расширения членского состава, не назвали ни одной даты. В течение нового срока полномочий Европейского парламента не будет никакой новой волны расширения, по крайней мере до 2024 года», – сказала Грубешич.

Вступление Сербии в ЕС постоянно откладывается, начиная с 2004 года. При этом европейские страны пытаются запретить Белграду сотрудничество с Россией и Китаем.