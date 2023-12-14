Мороз не станет помехой для нашего наступления – Марочко

Наступление российских войск с приходом заморозков, как это прогнозируют западные аналитики, вполне вероятно. Во-первых, мороз не позволяет длительно вести разведку беспилотниками, и кроме того, в белых маскхалатах наши бойцы менее заметны для дронов.

Об этом в эфире НТС сообщил военный эксперт, подполковник в отставке из Луганска Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Небесная канцелярия» преподнесла нам сюрприз в виде осадков, превращающихся в лёд, и это палка о двух концах – это затрудняет как нам работу, так и противнику. Так что, по сути, успехи уравниваются у обеих противоборствующих сторон. Так же не стоит забывать о том, что у обеих сторон ограниченное использование беспилотной авиации, потому что дроны, максимум, 10-15 минут могут находиться в воздухе. Потом они просто падают, поскольку большое количество льда налипает на корпус, и они становятся тяжёлыми. Мотор не справляется, либо вообще клинит», – отметил он.

Высокая влажность и минусовая температура действует не только на беспилотники – тяжелая бронетехника примерзает к земле.

«Сейчас очень тяжело использовать многие виды вооружений, которые стоят на постоянных местах. В тех же самых укрытиях стоит бронетехника. Она действительно требует постоянного осмотра, ухода, потому что траки примерзают. Грубо говоря, танк выехал, поработал по противнику, возвращается, налипла грязь на гусеницы, и это всё потом моментально застывает. И танк примерзает к земле намертво, сдвинуть его практически невозможно. Наши умудряются, выходят из положения. Так же пытается это делать и противник. Но задачи выполнять намного сложнее, это однозначно», – подчеркнул эксперт.

Тем не менее, боестолкновения продолжаются, как и штурмы с обеих сторон, и контратаки. Однако интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны противника уменьшилась, и Марочко связывает это не только с погодными условиями, а и с тем, что действительно противник сейчас пытается экономить боеприпасы.

«Касаемо продвижения наших войск, когда действительно земля промёрзнет, будет намного легче наступать. Это не та распутица, о которой мы неоднократно говорили. Более того, я как участник Дебальцевской операции могу сказать, что даже где-то есть элементы маскировки, поскольку маскхалаты белые сейчас массово уже поступают нашим военнослужащим, они становятся менее заметными для противника, и также невозможно практически их обнаружить с коптера. То есть – всё это работает нам на руку. Вспомните, в феврале 2015 года была вполне успешная операция в Дебальцево. В принципе, это как раз подтверждает и мои слова, что мы работаем в любое время года и в любое время суток, и где-то западные аналитики правы», – заключил Марочко.