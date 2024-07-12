Морпех ВСУ: У нас две роковые ошибки – «чмобики» и «контрнаступ»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У ВСУ нет и не будет достаточных сил и средств для успешного наступления – ни сейчас, ни когда-либо.

Об этом на канале «Район» заявил львовский майданщик и «волонтёр», а ныне морпех ВСУ Богдан Масляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Первой ошибкой, как по мне, были эти «чмобики» (пренебрежительное наименование мобилизованных военнослужащих РФ – ред.). Нас уверяли, что мы уже почти победили, ещё чуть-чуть додавить, освободили Харьковскую область, освободим и всё остальное. Вторая ошибка, как по мне, это контрнаступление. Оно было абсолютно неуместным, потому что у нас ни средств, ни сил в полной мере не было… и не будет никогда. Потому что, опять же, напомним, что мы воюем с одной из самых сильных армий мира с внутренним обеспечением», – сказал Масляк.

По его словам, ни о каком наступлении не может быть и речи.

«У нас оборона и только оборона на сегодняшний день может быть. И опять-таки, не забываем ещё множество факторов. Та же воздушная угроза, которую нам нужно перекрыть, в первую очередь», – подчеркнул украинский морпех.