Морпехи РФ кошмарят ВСУ на Днепре – Обищенко

Вадим Москаленко .  
11.08.2023 18:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон


У ВСУ нет сил и средств для форсирования Днепра большими силами – и прорыва на южном направлении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор RT Станислав Обищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ нет сил и средств для форсирования Днепра большими силами – и прорыва...

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В студии попросили прокомментировать слухи о высадке подразделения ВСУ на левом берегу Днепра и создания там плацдарма.

«Я слышал о том, что ДРГ противника на быстроходных катерах, с учётом взрыва Каховской дамбы, который был осуществлён с целью – смыть первую линию обороны на побережье, и обозначить новые протоки. Изменение русла позволило противнику на британских катерах высаживаться на острова, осуществлять диверсионные рейды.

Это не формирование крупными силами, и не захват плацдарма. Это просто информационный эффект. Они не решают тактических задач, не осуществляют расширения плацдарма.

Чтобы больше силы переправить черед Днепр, очень широкую реку, это требует огромного количества ресурсов. Плюс без поддержки авиации это делать невозможно, простых дронов здесь не хватит», – рассказал Обищенко.

Он подчеркнул, что в то же время бойцы российской армии на этом направлении оснащены всем необходимым – от дронов до быстроходных катеров, которые начали поступать в регион.

«Наши морпехи без потерь взяли три острова, вытеснили оттуда группы ДРГ, которые там высадились, и установили огневые точки и новые наблюдательные пункты», – подытожил эксперт.

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