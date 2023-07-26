Морская блокада Украины по значимости равна началу войны – киевский аналитик

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Лишение Украины доступа к морю – это такое же по значимости событие, как и начало СВО.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бондаренко, из-за этого Украина выбывает из ТОП-10 мировых продавцов зерна.

«Сейчас будет меняться вся мировая логистика поставок зерна, в том числе в Африку и в Азию. Турция останется при своих. Если Украина потеряет логистику на Черном море, то может выбыть из десятки основных экспортеров зерна в мире. Сейчас Украина 7-я по количеству экспортированного зерна в мире. Так вот, Украина может оказаться во второй двадцатке, и это может очень серьезно ударить по интересам Украины, потому что железной дорогой или же автомобильным транспортом особо не навозишься зерна. Через Дунай, прибрежные порты, через территориальные воды Румынии тоже не особо, тем более, что это входит в конфликт с зернотрейдерами в самой Румынии, например. Поэтому, я думаю, что по Украине это будет действительно серьезным ударом, возможно, не менее серьезным, чем удар 24 февраля 2022 года», – заявил Бондаренко.