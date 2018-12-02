Морская политика Украины провалена на всех направлениях – экс-командующий ВМСУ

02.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

За пять лет войны у Украины нет выработанного морского документа, необходимость которого назрела особенно остро в условиях отсутствия чёткой границы в Азовском море.

Об этом в эфире канала «Эспрессо» заявил экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За пять лет войны у нас на Украине нет ни одного государственного морского документа. У нас нет ни закона Украины «О морской политике», у нас нет «Морской доктрины», у нас нет госпрограммы по кораблестроению, у нас нет стратегии развития видов морской деятельности, в том числе и военно-морской деятельности. А когда у государства нет правил игры, тогда и возникает соответствующая реакция», – сказал Гайдук.

Экс-командующий ВМСУ предлагает позвать в арбитры международные организации, чтобы определить, где проходит граница в Азовском море.

«В этой ситуации алгоритм действий должен быть последовательным: обращение в ООН, потом в Международную морскую организацию, куда мы должны подать все наши запросы о делимитации и демаркации государственной границы в Азовском море. Уже только после делимитации можно говорить о формировании этой морской границы», – подытожил Гайдук.