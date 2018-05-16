16.05.2018, Москва, Владимир Гладков
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Одесса, Россия, Украина

“Морской короне России не хватает Одессы”


Одесса как морской порт фактически уничтожается Украиной.

Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал российский публицист и националист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карл Маркс, помимо того, что был классиком марксизма-ленинизма, являлся очень знатным русофобом, – утверждает Холмогоров. – Он во время Крымской войны писал одну за другой совершенно подстрекающие к войне статьи. В частности, призывал, чтобы Пруссия объявила войну против России.

Он рассуждал, что одной осады Севастополя недостаточно, нужно бить по всем русским портам – Севастополь, Одесса, Кронштадт, Рига, Ревель. Он привёл список – один порт гражданский, другой – военный. В этом смысле отсутствие в морской короне России Одессы – это, конечно, большая грусть. При том, что, по большому счёту, как украинский морской порт – Одесса загибается, она экономически гибнет в этом качестве».

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