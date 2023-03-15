Морской офицер: Возле Крыма летают и более крупные американские «звери»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рухнувший вчера в море недалеко от берегов Крыма беспилотник США MQ-9A Reaper – далеко не самый крупный воздушный шпион, осуществляющий слежку за полуостровом в интересах бандеровской Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Он предположил, что изучение обломков дрона может быть осложнено для России его самоликвидацией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Американцы уже заявили, что они все сделали, чтобы беспилотник не достался нам. Скорее всего, он самоликвидировался. Они, наверное, потому и не передавали Украине эти беспилотники, а Киев настойчиво просил, именно эти беспилотники дать, чтобы залетать на территорию России далеко и так далее – они достаточно эффективны в этом классе. Но им не дали, потому что могли наши посадить или что-то еще сделать, изучить. Сейчас за всеми секретами идет охота – и с нашей стороны, и с их. Рядом идет Специальная военная операция – не надо летать там. Рядом война идет, вот им и сказали. Тем более, что он с выключенными транспондерами летел, поэтому самолеты, когда его запеленговали, увидели, что это за зверь летит. Хотя, он не один летает – там и более крупные звери летают, все время снимают, а развединформацию передают, может быть, даже в онлайн режиме Киеву», – говорит Дандыкин, эксперт организации «Офицеры России».