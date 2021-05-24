Морской парад в Одессе без натовских кораблей превратится в посмешище

24.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Проведение военного парада в Одессе на «день независимости», о чем президент Владимир Зеленский сообщил во время своей пресс-конференции, является пиар-акцией, дабы убедить публику, что Украина якобы имеет собственный флот.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Всеволод Степанюк.

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«Я думаю, что в Одессе парад будет проводиться именно для того, чтобы показать там морской парад. Акцент будет сделан на то, что бы показать, что у Украины есть свой флот, есть свои собственные корабли, показать – смотрите, вот они плавают и так далее. Возможно, в этом параде примут участие и иностранные корабли.Конечно, пока сложно сказать, в какой степени украинская власть рассчитывает на достижение договоренностей об участии иностранных кораблей в этом параде», – сказал эксперт.

В акции могут принять участие корабли стран НАТО, предполагает политолог Александр Семченко.

«Одесса – главный порт Украины, а в отсутствие Севастополя Одесса является ещё и главной базой военно-морского флота Украины. И поэтому Одесса ¬- это вполне очевидный кандидат на проведение военного парада вместе с морским парадом. Понятно, что пустят там каких-нибудь морячков, пустят там какие-нибудь кораблики. Вполне возможно, что придут кто-нибудь из НАТО – американцы либо, на худой конец, какие-нибудь болгары и румыны, чтобы показать: вот, надо с нами. Американцы нам подарили боевые катера, теперь нашим генералам есть ездить на чём на охоту в днепровские плавни. Они и кораблик на парад подогнать могут. А если даже и сами американцы не захотят прислать кораблик, то какие-нибудь болгары и румыны вполне могут. В конце концов, Ющенко же подарил румынам шельф острова Змеиный, пускай теперь отрабатывают», – завил политолог в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».