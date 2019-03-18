Моряки Севастополя сообщили Путину, что его указание не выполнено

18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Российским военным морякам, уходящим в отставку, по-прежнему не оставляют их кортики, несмотря на обещание Владимира Путина исправить ситуацию.

Об этом сегодня во время встречи президента РФ с представителями общественности Крыма и Севастополя сообщил капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В декабре 15-го года после моего вопроса-просьбы вы дали указание кортики офицерам вернуть. Так получилось, что целых два года ушло на то, чтобы выработать соответствующий регламент и порядок, которые, увы, не работают, кортики до сих пор отбирают и не возвращают», – пожаловался Горбачев.

В этом Путин пообещал разобраться еще раз и все-таки вернуть кортики офицерам.

«Действительно, мной был подписан указ по этому виду холодного оружия. Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем там дело с этими сейфами и так далее. Конечно, вы правы, здесь нельзя подходить с общей меркой. Чем кортик отличается от топора, кухонного ножа и так далее. Не вижу, чем. Мы с этим разберемся, но формально, во всяком случае, на сегодняшний день, человек, который отслужил не менее 20-ти календарных лет, и уходит из Вооруженных Сил, он имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести – военно-морской кортик», – заявил Путин.